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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада дала согласие на допуск иностранных подразделений для участия в военных учениях на территории Украины в 2017 году

11:36 19.01.2017 |

Политика

 

Верховная Рада Украины разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №5636 об утверждении соответствующего решения президента на заседании в четверг поддерждали 236 народных депутатов

Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017г подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".

В частности, согласно опубликованным на сайте Верховной Рады сопроводительным документам к законопроекту, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле - сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне - ноябре 2017г сроком до 25 суток до 2тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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