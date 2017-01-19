После переговоров в Москве 18 января со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил "огромную ответственность" России в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Австрия сейчас председательствует в ОБСЕ, и в связи с этим именно Курц согласовывал с РФ вопрос круглосуточного наблюдения, которое будет осуществлять на востоке Украины специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ). Украинские эксперты положительно отнеслись к этой договоренности.

СММ перейдет в режим круглосуточного отслеживания

Склонный к осторожным дипломатическим заявлениям Себастьян Курц продемонстрировал в Москве твердую неизменность позиции ЕС в отношении введенных против России экономических санкций. Он отметил в интервью российской прессе, что смягчение этих мер возможно только после полного выполнения Москвой минских соглашений. В то же время он предостерег, что возможная отмена не коснется санкций, наложенных Западом на Россию из-за аннексии украинского Крыма.

По мнению Курца, Москва может принести много пользы в разрешении конфликтов на всей территории ОБСЕ, а также в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. "С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность и у нее есть возможность сделать большой вклад в решение этой задачи", - сказал Курц.

В интервью DW он сообщил, что вскоре 700 наблюдателей СММ ОБСЕ получат дополнительное техническое оборудование, а их миссия в регионе будет продолжена. При этом австрийский министр отметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ оставляет регион.

Самой большой проблемой Себастьян Курц считает отсутствие доверия как между сторонами конфликта, так и по отношению к западным посредникам. "Украинская сторона не верит России. А в Москве создается впечатление, что ЕС заинтересован не в добрых отношениях с РФ, а только в разрешении конфликта", - сказал министр. Он намерен достичь прогресса, следуя политике "малых шагов".

Первое достижение

Решимость Курца, по мнению эксперта Украинского независимого центра политических исследований Юлии Тищенко, объясняется тем, что председательство этой страны в ОБСЕ пришлось на времена, "когда европейские структуры официально признали Россию стороной конфликта и агрессором на востоке Украины". По мнению Тищенко, согласование работы СММ еще и в ночное время является первым достижением австрийского министра и главы ОБСЕ.

Себастьян Курц на Донбассе

В то же время Тищенко советует подождать с окончательными оценками до реализации этих намерений. "Мы уже были свидетелями того, как не выполняются договоренности. Даже последнее соглашение о перемирии и прекращении огня, недавно достигнутое в Минске, так и не было выполнено: обстрелы украинских позиций продолжаются до сих пор", - сказала Тищенко.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов также отнесся к расширению функций СММ с осторожным оптимизмом. По его мнению, теперь все будет зависеть от Москвы и ее готовности придерживаться достигнутых с председателем ОБСЕ договоренностей.

"Ни для кого не секрет, что сепаратисты на Донбассе полностью зависимы от России и выполняют московские указания. Единственный человек, от которого зависит урегулирование ситуации - это Владимир Путин", - отметил эксперт.

Новая формулировка старой инициативы

Себастьян Курц сказал DW, что залогом успеха перемирия на Донбассе он считает отвод тяжелых вооружений и разделение сторон конфликта. "Ответственные лица в Киеве и Москве должны поддержать эту идею", - заявил он.

Александр Леонов назвал это "осторожной формулировкой украинского предложения" о вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Эксперт напомнил, что это является частью минских соглашений по урегулированию ситуации.

"Очевидно, что контролировать серую зону между сторонами конфликта должна третья сторона, которая будет четко фиксировать все, что там происходит. Без вооруженной миссии ОБСЕ это невозможно. Однако Москва и далее противится этому", - констатировал эксперт.