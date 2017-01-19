Похоже, что партия "Самопоміч" решила войти в новый год, громко хлопнув дверью, застолбив таким образом за собой звание главного борца с мифической сдачей Донбасса Путину.

Старания Семена Семенченко, который еще с прошлого года активно продвигает в соцсетях старания «Самопомочі» по очередной товарной блокаде оккупированных территорий, в эту среду были поддержаны эффектным выступлением Оксаны Сыроед с парламентской трибуны. При этом на трибуну она вышла не одна, а провозглашала пламенную речь в окружении всей своей, пусть и не очень многочисленной фракции. Наличие свиты должно дать понять, что говорит Сыроед не от себя и даже не от имени своей партии, а выражает мнение всего украинского народа.

Суть патриотического спича Сыроед, который, исходя из высокого пафоса изложения, вполне можно считать партийной программой на ближайший год, состоит в следующем: правительство «вонзает нож в спину» и парламенту, и всему украинскому народу, и даже международным партнерам нашей страны, последовательно и систематически сдавая оккупантам Донбасс. Это выражается в «развитии сотрудничества с террористами».

Более конкретный предмет претензии к правительству - это Концепция Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины и принятый 11 января План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Последний документ, по мнению «Самопомочі», и является главной зрадой сегодняшнего дня, ибо в этом плане власти не только «заигрывают с террористами», но и вся тяжесть убытков от войны перекладывается на простых украинских граждан. А то, что в этих планах, которые касаются исключительно Донбасса, никак не упомянут Крым, «Самопоміч» расценила как «юридическое оформление того торга, который активно навязывается и ведется пророссийскими политиками как из Украины, так и из-за рубежа».

В общем, по версии «Самопомочі», Кабмин занимается сплошной зрадой, бороться с которой нужно не только при помощи политической демагогии, в которой партия Садового особенно сильна, но и в порядке уголовного производства, которое просто обязана начать СБУ в самое ближайшее время.

Послушав эту речь, не читающий правительственных распоряжений рядовой украинский зрадофил (а нехватки таковых в нашей стране последние годы не наблюдается) должен водночасье воспылать праведным гневом к власти и срочно захотеть, чтобы такие патриотические люди, как представители «Самопомочі», сами стали властью. Собственно, мантра о том, что «власть плохая» воспринимается многими в Украине по старой казацкой традиции как аксиома, поэтому вдаваться в детали, что же такого ужасного в планах правительства, надобности нет, и, разумеется, никто уже не вспомнит о катастрофической экологической ситуации во Львове, с которой лидер «Самопомочі» Андрей Садовый не может справиться на протяжении всего своего мэрства.

Что касается собственно плана Кабмина о реализации некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, то даже из самого названия видно, что это документ в первую очередь бюрократический. Разумеется, к нему можно предъявить много разного рода претензий, но в первую очередь они будут касаться формалистического общего подхода к проблеме, а никак не предательства государственных интересов. Большинство пунктов плана имеют прежде всего гуманитарную направленность, при этом сформулированы они достаточно размыто, что, конечно, дает простор для зрадофильской фантазии, но никак не более того.

По большому счету в истории с «Самопоміччю» мы имеем дело с очередным витком спекуляций на тему «отгораживания от Донбасса колючей проволокой», объявив предателями по умолчанию всех, кто имеет несчастье проживать на оккупированной территории. Соблазн подобного простого решения проблемы Донбасса и правда велик для многих «патриотов», вот только на практике подобное нереализуемо принципиально. Серьезно ограничить права людей за неправильную прописку в паспорте, может, и было возможно во времена горячо любимого Владимиром Владимировичем эффективного менеджера Иосифа Виссарионовича, но сегодня на это, даже при большом желании, не хватить репрессивных ресурсов государственного аппарата.

Таким образом, мы имеем дело с уже привычной политической спекуляцией в исполнении «Самопомочі», и тенденция последнего времени свидетельствует, что подобная риторика этой политсилы превращается в их главную политическую фишку, а многочисленные зрадофилы, рассматриваются партией Садового в качестве своей электоральной базы. Все выглядит так, что «Самопоміч» вступает на стезю своих старших товарищей из «Батьківщини» - максимально расшатывать ситуацию, надеясь спровоцировать досрочные парламентские выборы. И если ниша «социальной справедливости» уже прочно оккупирована Юлией Тимошенко, то «Самопоміч» может сыграть на теме патриотизма и борьбы с перманентной зрадой.

Похоже, что риторика о капитуляции Украины перед Путиным на Донбассе из уст «Самопомочі» будет только нарастать. К тому же, оседлав тему глобальной зрады, в партии Садового не без резона надеются, что, когда «отечество в опасности», всем точно будет не до мусорных проблем львовского мэра.

Тарас Клочко