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Как приятель Берлускони распустит Европарламент
18:17 18.01.2017 |
Ближайшие два с половиной года, до окончания этого созыва, Европейским парламентом будет руководить 63-летний ныне Антонио Таяни, сменивший во вторник вечером на этом посту весьма харизматичного и "крепкого" Мартина Шульца.
Голосование за Таяни, который был выдвинут в декабре Европейской народной партией (ЕНП), проходило непросто. Обозреватели полагали, что тот, кто наберет наибольшее количество голосов в первом туре, и станет победителем. Мол, это была бы демонстрация силы. Не вышло. В лидеры вырвался не только Таяни, но и еще один итальянец - представитель группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Джанни Пителла. Правоцентрист и вице-президент ЕНП сумел одержать победу лишь в последнем - четвертом - туре голосования.
Кто же такой Антонио Таяни и чего от него ждать, в контексте вызовов для ЕС со стороны России и новоизбранного президента США Дональда Трампа? Бывший офицер ВВС Италии и журналист родился 4 августа 1954 года в Риме. Одно время был специальным корреспондентом в Ливане, Советском Союзе и Сомали. Кроме итальянского владеет еще английским, французским и испанским. На каком уровне, неизвестно, но многие коллеги прямо говорят, что Таяни - далеко не интеллектуал.
В студенческие годы был монархистом, а в 1994 году стал одним из основателей правой партии "Вперед, Италия", лидером которой является скандально известный медиамагнат Сильвио Берлускони. Руководил ее отделением в Лацио до 2005 года. В первом кабмине Берлускони был его первым представителем.
В 1994 году также стал депутатом Европарламента. В принципе, нельзя сказать, что его карьера складывалась очень уж успешно. В Италии на выборах он неоднократно терпел поражения - и в борьбе за пост мэра Рима, и за депутатский мандат в коллегии Алатри (небольшой городок в регионе Лацио).
Поэтому, вероятно, политическую карьеру упорно продолжал строить через Европарламент, к которому в самой Европе отношение, мягко говоря, пренебрежительное. Проще говоря, национальные законодательные органы выглядят престижнее в глазах избирателей и непосредственно политиков.
В 2002 году он дослужился до вице-президента ЕНП, а затем стал и вице-президентом Европарламента. Спустя шесть лет ушел из ЕП, т.к. все тот же Берлускони протолкнул его назначение еврокомиссаром по транспорту, сменив Франко Фраттини. Последний получил портфель министра иностранных дел в правительстве медиамагната. А через два года Таяни стал еврокомиссаром по вопросам промышленности и предпринимательства. Поработав в Еврокомиссии до 2014 года, вернулся в Европарламент.
Что должно настораживать нас в его назначении на пост президента ЕП - так это, прежде всего, тесная связь с Берлускони. Трижды премьер Италии известен дружбой с Владимиром Путиным, который даже возил его в аннексированный Крым. Пророссийское лобби, заметим, уже спешит подарить россиянам надежду на улучшение отношений с ЕС.
Так, депутат ЕП от Эстонии, член фракции "Альянса либералов и демократов за Европу" Яна Тоом заявила, что, мол, итальянец на посту (не обязательно Таяни) поспособствует потеплению в отношениях Европы и РФ.
"Италия - одна из наиболее спокойных стран по отношению к России, что, видимо, скажется каким-то образом на результатах работы парламента. Хотя мы не определяем вектор внешней политики в мире, но все-таки мы одна из ее составляющих, и думаю, что ситуация изменится довольно скоро", - заявила Тоом. Она, ко всему прочему, является членом Центристской партии Эстонии, лидером которой является нынешний премьер Юри Ратас. Он же недавно критиковал Тоом за поездку в Сирию. Но в отношении Италии Тоом в принципе права.
Другой вопрос в том, оправдает ли Таяни надежды Кремля. У нового президента Европарламента наполеоновские планы. Он хочет едва ли не возглавить реформирование законодательного органа и всей Европы, обещая при этом быть нейтральным. Несколько противоречиво звучит, ведь для выполнения таких задач нужна энергичность, а не желание не обидеть кого-либо. Таяни же обещает, что будет президентом ЕП для всех депутатов и групп.
Сами европарламентарии говорят, что выбрали его из-за немалого опыта, но на деле отношение к нему неоднозначное. Некоторые критикуют именно за связь с Берлускони, а также неоднозначное включение партии "Вперед, Италия" в ЕНП. Итальянского экс-премьера в ЕП, скажем так, недолюбливают. Что рикошетит и в самого Таяни.
Даже среди тех, кто пошел на сделку с ЕНП, не в восторге от этой фигуры. "Мы выбрали человека, которого посоветовал Берлускони, и который представляет страну с растущими антинемецкими настроениями и был избран большинством депутатов Средиземноморья в этом парламенте", - заявила французский депутат от ALDE Сильви Гуляр. По ее мнению, Таяни - не тот человек, который будет наводить мосты, включая Северную и Южную Европу.
Бывшие коллеги Таяни в Еврокомиссии говорят, что он известен своим политическим чутьем в общении с лоббистскими группами. Как рассказал один высокопоставленный чиновник Politico, он очень много работал с лоббистами, будучи еврокомиссаром. Вероятно поэтому сейчас его критикуют за недостаточную активность во время скандала с выбросами Volkswagen.
"Он понимал конкретные проблемы и имел хороший политическое чутье. Но у него нет никакого видения, ни исторической точки зрения, ни знания. Он никогда не читает ... он не интеллектуал", - описал его все тот же источник Politico.
В целом же лишенный харизмы Таяни - это надежный законодатель. Не лидер. Но это может быть на руку тем, кто добивался его назначения на этот пост. Если Шульц выводил откровенно слабенький в политической значимости ЕП на уровень с Еврокомиссией или Евросоветом, то Таяни вернет его к безликому статусу. С другой стороны, так или иначе, но все три европейских органа власти сейчас находятся под контролем ЕНП. И Дональд Туск, и Жан-Клод Юнкер, и Антони Таяни - принадлежат к одной "семье". Подобная картина наблюдалась в 2009-2011 годах, когда ЕНП также контролировала ЕП, ЕК и ЕС.
Кстати, это стало поводом для ссоры между эсдеками и "народниками". Незадолго до голосования всплыла их тайная договоренность о передаче друг другу председательства в парламенте. Обе силы поочередно управляют законодательным органом. Однако социал-демократов не обрадовал тот факт, что ЕНП достанется вся полнота власти, хотя и была ее очередь. Поэтому-то правоцентристам пришлось договариваться с либералами и евроскептиками.
В итоге эсдеки оказались, по сути, в положении оппозиции. Что означает - президентство Таяни не будет простым, учитывая еще и негативное отношение со стороны союзников. Без лидерских качеств он не сможет влиять на Европарламент, и, вполне вероятно, что окажется бесполезен для Берлускони, а следовательно и Кремля. Итальянец, напомним, публично поддерживать территориальную целостность Украины, но считает, что ЕС не следует забывать о своих интересах в сфере энергетики и геополитики. Оба направления в Италии уже давно привязаны к России.
Владислав Гирман
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