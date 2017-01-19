Индекс потребительских настроений в декабре 2016 года вырос на 9,7 пунктов по сравнению с ноябрьским показателем - до 57,1 (по шкале от 0 до 200), что стало его самым высоким показателем с лета 2014 года, такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine во вторник.

"Обычно в декабре потребительский оптимизм растет. В декабре 2016 года больше всего вырос индекс ожиданий развития экономики в следующие пять лет, что может свидетельствовать о восстановлении доверия к власти. Значение этого индекса достигло максимума за последние два года", - комментируют результаты аналитики GfK Ukraine.

Они указывают, что почти все составляющие индекса показали положительную динамику, в больше всего выросли индексы ожидаемого развития экономики страны и ожидаемых изменений личного материального положения.

Индекс текущего положения (ИТП) увеличился на 6,7 п. - до 53,4, в том числе индекс текущего личного материального положения подскочил на 8,6 п. - до 43,4, а индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 4,7 п. - до 63,5.

Еще более впечатляющими темпами вырос индекс экономических ожиданий (ИЭГ) - на 11,7 п., до отметки 59,6. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 14 п. - до 57,3, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года поднялся на 5,8 п. - до 46,5, а индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет - на 15,3 п., до 75,1.

Улучшились индексы инфляционных и девальвационных ожиданий, потерявшие соответственно 3,9 п. и 6,1 п. Однако их абсолютные значения остаются высокими - соответственно 186,3 и 158,5.

Помимо того в декабре выросли ожидания украинцев в отношении возможной безработицы несколько ухудшились: индекс ожидаемой динамики безработицы прибавил 1,3 п. и достиг 145,2.

GfK Ukraine осуществляет выборочные исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с 2000 года. В ходе исследования опрашиваются 1 тыс. чел. в возрасте от 16 лет.

