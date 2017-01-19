Юрий Вишневский

Деловая стиолица

17 января в швейцарском Давосе открылась ежегодная сессия Всемирного экономического форума. Традиционно во время Давосского форума владелец группы EastOne Виктор Пинчук организует "украинский завтрак". Однако в этом году на ланч к Пинчуку не придут представители украинского правительства. Проигнорирует мероприятие и Петр Порошенко. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко сообщил: "У президента будет широкая программа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет".

Единственный из представителей украинской власти, кто придет к Пинчуку, - это мэр Киева и по совместительству глава КГГА Виталий Кличко. "На украинский завтрак пойду, - заявил он в эфире телеканала NewsOne. - Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию - и как гражданина, и как представителя власти - о внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то иной будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, насчет нашей политики евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на востоке Украины".

Президент, а вслед за ним и другие представители украинской власти, кроме Кличко, решили проигнорировать Пинчука с его ланчем, по сути, из-за статьи Пинчука "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией", которая вышла в конце декабря в одной из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal. 4 января в той же газете вышла статья замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева "Уважение к Украине жизненно важно для стабильного мира. Компромиссы на условиях России являются неверной политикой для мира в Украине". Судя по оперативности появления этой статьи, Петра Порошенко всерьез обеспокоила возможность того, что "план Пинчука" будет воспринят на Западе (да и в Украине) как некий сигнал или "пробный шар" со стороны официального Киева.

Той же цели - максимально дистанцироваться от "плана Пинчука" - служит игнорирование Пинчука в Давосе. Потому появление Кличко на ланче у Пинчука будет не только выглядеть, но и являться по сути демаршем против Порошенко.

Кличко готовит свой УДАР

Напомним, вскоре после революции Порошенко и Кличко объявили о стратегическом альянсе: первый поддерживает второго на пост мэра Киева, а второй первого - на пост президента. После президентских выборов Кличко формально влил свою партию УДАР в партию БПП и даже получил пост председателя БПП.

Но в мае 2016 г. Кличко написал заявление об отставке с этого поста. Формальным поводом стало вступление в силу с 1 мая нового закона "О государственной службе", который запрещает членство в партиях госслужащим категории "А", к которой относятся и главы местных госадминистраций. "Поскольку по закону нельзя совмещать должность главы администрации и председателя или члена политической партии, я написал заявление о сложении полномочий председателя БПП "Солидарность". Его должен рассмотреть политсовет. А дальше, по процедуре, по уставу, это решение должен принять съезд, который как избирает председателя партии, так и соглашается со сложением им полномочий", - заявил тогда Кличко. А партийный сайт тогда же сообщил, что заявление Кличко "будет рассмотрено на ближайшем заседании центрального совета партии или съезда партии".

Съезд состоялся 29 октября. Мероприятие прошло очень скромно, поскольку президентская партия специально старалась не привлекать к нему внимания. Съезд не принял никаких политических заявлений, а о выступлениях делегатов ничего не сообщалось ни по телевизору, ни даже на партийном сайте. Все дело в том, что кандидатура лидера, взамен Кличко, не была подобрана. После съезда партийный сайт ограничился скупым сообщением: "Вопрос о кандидатуре председателя партии пока обсуждается и будет решен на одном из следующих съездов партии. В.Кличко с момента подачи заявления в соответствии с законом не занимает в партии никаких должностей".

Хотя формальным основанием ухода главы КГГА с поста председателя БПП "Солидарность" было требование закона "О государственной службе", но в действительности свой разрыв с президентской партией Кличко запланировал давно. Возглавив эту партию, он не сумел стать ее полноценным лидером и был вынужден довольствоваться в ней ролью миноритарного акционера. В такой же невзрачной роли оказались структуры партии УДАР после слияния их с парторганизациями "Солидарности". Неуютно чувствуют себя и депутаты-ударовцы в составе фракций президентской партии в парламенте и местных советах.

Помимо этого, у Кличко был и другой мотив для разрыва с "Солидарностью" и возрождения собственной партии. С января 2016 г. мэр Киева возглавляет Ассоциацию городов Украины. Это дает ему возможность (и даже обязывает) говорить от имени всех мэров. А мнение мэров не всегда совпадает с мнением президента, правительства и правящей коалиции.

Сейчас Кличко в уникальном положении. По закону, он не может быть ни лидером, ни даже рядовым членом какой-либо партии. Тем не менее, он фигурирует в качестве партийного лидера на сайтах сразу двух партий: БПП "Солидарность" и УДАР. Кстати, официальное название последней из них - Политическая партия "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко", а партийный сайт имеет доменный адрес klichko.org. Таким образом, в том, что это личный проект Кличко, не может быть никаких сомнений (хотя в Едином реестре общественных формирований и на сайте Центральной избирательной комиссии председателем партии числится некто Тупальский Павел Владимирович). Официальный сайт мэра Киева Виталия Кличко является, по сути, страничкой на сайте партии УДАР и имеет доменный адрес kiev.klichko.org.

Четыре задачи Кличко на ланче Пинчука

Как видим, на Давосском форуме Кличко сможет продемонстрировать наличие у него боеспособного собственного политпроекта. И первая задача, которую он будет решать на ланче Пинчука, - самим своим присутствием на этом ланче доказать свою полную независимость от Порошенко.

Этот сигнал адресован прежде всего Западу, который сейчас присматривается, кто может стать следующим президентом Украины. Кличко не зря подчеркивал в эфире NewsOne: "Я... человек, которого знают во всем мире... меня знают и слышат". Для него ланч у Пинчука - это возможность напомнить о себе тем западным политикам, интересующимся Украиной, которые на ланч к Пинчуку придут.

Конечно, явиться на этот ланч после статьи Пинчука в The Wall Street Journal - значит подставить себя под обвинения в готовности "пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией", о чем говорится в заглавии статьи Пинчука. Но подобные обвинения - это палка о двух концах. Для части украинцев готовность к "болезненным компромиссам" - это не компромат, а позитив.

Вторая задача Кличко на ланче у Пинчука в том и заключается, чтобы послать сигнал этой части избирателей. Это может расширить его электоральную базу в восточных и южных областях, тем более что там киевский мэр практически не ассоциируется ни с нынешним правительством, ни с правящим большинством в парламенте. А для западных и центральных регионов, включая столицу, Кличко уже подготовил (и озвучил в эфире NewsOne) успокоительную формулу: "Наша политика евроинтеграции остается неизменной, как и наша позиция в отношении агрессии РФ на востоке Украины".

Но есть и третья задача: показать БПП и лично Порошенко свою готовность побороться за пост президента Украины на следующих выборах. Кто-то в команде Порошенко, возможно, предпочтет раскладывать яйца в две корзины. Кто-то просто поостережется задевать интересы Кличко. А кто-то - быть может, и сам Петр Алексеевич - попробует договориться с Виталием Владимировичем и заключить новый стратегический альянс.

Впрочем, поскольку до очередных президентских и парламентских выборов еще более двух лет, все это пока что только предварительные заявки. Сейчас, как ни смешно, но главной для Кличко может быть банальная задача попасть в рейтинги. Ведь последние два года в соцопросах "За кого вы проголосуете на следующих выборах?" социологи не включали в число возможных ответов ни самого Кличко, ни его УДАР.