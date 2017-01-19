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Топливно-энергетический комплекс
Рада намерена обязать миноритарных акционеров продавать акции в пользу собственника 95% по его требованию
18:08 17.01.2017 |
Верховная Рада намерена обязать миноритарных акционеров продавать акции в пользу собственника 95% по его требованию.
За законопроект №2302а в первом чтении проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Инициаторы законопроекта - депутаты Виктория Пташник, Андрей Журжий (все - "Самопомощь"), Юрий Соловей, Богдан Матковский, Анатолий Евлахов (все - "Блок Петра Порошенко"), Сергей Фаермарк ("Народный фронт"), Алена Шкрум ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").
Также документ предусматривает введение механизма покупки акций публичного акционерного общества по факту приобретения контрольного и значительного контрольного пакета.
Кроме того, будет усовершенствован механизм определения рыночной стоимости ценных бумаг общества.
Законопроект предусматривает обязательную покупку пакета акций более чем 95% по требованию других акционеров общества.
Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 12 января утвердила рекомендации для управления рисками клиентов небанковских финансовых учреждений.
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За законопроект №2302а в первом чтении проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226. Также документ предусматривает введение механизма покупки акций публичного акционерного общества по факту приобретения контрольного и значительного контрольного пакета.
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