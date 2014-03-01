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Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину - Луценко
15:26 17.01.2017 |
Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке во вторник.
Ю.Луценко подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.
"Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил он.
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