Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коломойский может обвалить цены на "золотые акции" в Раде

22:04 16.01.2017 |

Политика

 Тарас Клочко

Нынешняя вторая постпраздничная неделя ознаменована окончательным выходом украинских политиков из новогодне-рождественского курортного подполья. А вместе с возобновлением законотворческой активности, в доме на Грушевского возобновляются и активные подковерные движения. Главным героем таких движений в ближайшие дни с высокой долей вероятности может стать небезызвестный олигарх Игорь Коломойский. Как сообщают информированные парламентские источники, в новом году Игорь Валерьевич решил вновь вернуться к идее создания личной парламентской группы с прицелом получить в законодательном органе что-то на подобие "золотой акции".

Основой гипотетического будущего объединения якобы должна стать группа "Возрождение", лидера которой Виталия Хомутынника давно связывают теплые деловые отношения с днепровским олигархом.

Собственно, идея создания полноценной парламентской структурной единицы под контролем Коломойского никак не нова. Об этом в кулуарах Верховной Рады, как и за их пределами, рассуждают с завидной периодичностью с тех пор, как возникли первые серьезные и публичные сложности в отношениях между Коломойским и президентской ветвью власти - с марта 2015-го, когда из БПП вышло сразу четыре нардепа из пула олигарха.

Тем не менее, ни в 2015-м, ни позже склепать полноценную парламентскую группу Коломойскому так и не удалось, возможно, потому, что и не особенно хотелось. К слову, Игорь Валерьевич славится тем, что, загоревшись поначалу какой-либо идеей (а особенно политической) может достаточно быстро остыть и забросить ее исполнение до лучших времен, а то и навсегда. К примеру, к своей политической партии УКРОП Коломойский уже несколько раз терял интерес и казалось, что проект ждет медленное увядание, однако позже дело партийного строительства снова активизировалось, пусть и ненадолго.

Причины для нового гипотетического политического оживления Коломойского вполне очевидны - сначала отъем, пусть и с благословения самого олигарха Приватбанка, потом история с якобы желанием не возобновлять лицензию его главного мадиаактива "1+1". Все это вполне может подтолкнуть Игоря Валериевича к желанию иметь несколько больше рычагов влияния в политике, чем наличествуют сейчас. Так что желание иметь собственную пусть и маленькую фракцию в парламенте выглядит вполне логичным. Другое дело, будет ли от нее практическая польза и окупят ли себя затраты на ее создание?

Арифметика создания парламентских объединений достаточно проста - согласно закону о регламенте, для создания депутатской группы Коломойскому нужно собрать под свои знамена 19 мандатов (численность наименьшей фракции на момент их формирования сразу после выборов). С одной стороны, учитывая финансовые и организационные возможности Игоря Валерьевича эта задача не кажется невыполнимой, с другой - это образование далеко не обязательно окажется прочным долговечным, ведь "в доску своих людей" у Коломойского в парламенте не так уж и много.

Даже потенциального главу возможного будущего объединения Виталия Хомутынника сложно назвать "человеком Коломойского", для него отношения с олигархом - это скорее ситуативный выгодный союз, пусть и продолжающиейся достаточно долго. Без натяжек "людьми Коломойского" в нынешнем парламенте можно назвать: Александра Шевченко, Тараса Батенко, Андрея Денисенко, Виталия Куприя, Валентина Дидыча, Александра Дубинина, вот пожалуй и все. Других парламентских бойцов Коломойского вроде Владимира Парасюка или Дмитрия Яроша связывают с олигархом гораздо менее прочные связи. В любом случае 19 человек легко не наскребается, и недостающие мандаты придется довербовывать, что как минимум затратно, и не гарантирует результат.

Вторая проблема, которая может встать перед Коломойским в процессе создания собственной депутатской группы - это отсутствие необходимого фундамента. Да, есть группа "Возрождение", на базе которой возможно собрать команду Коломойского, однако далеко не большинство из 24 депутатов группы находятся в фарватере Хомутынника, и соответственно переделывание группы поддержки у них не получит. Также стоит отметить, что политпроект "Возрождение" на последних местных выборах показал себя вполне жизнеспособным, хоть и специфическим - по большому счету "Возрождение" это своеобразная политическая франшиза, за которой в разных регионох стоят люди с разными политическими интересами. Тем не менее рушить парламентскую группу достаточно успешной политсилы мало кому будет интересно.

С другой стороны в парламенте все еще существует де-факто утратившая статус группы "Воля народа". Сейчас в этой группе всего 18 штыков, что на один меньше минимально необходимого, за чем должно следовать прекращение существования этого объединения. Однако спикер Андрей Парубий официально провозглашать о роспуске группы пока не спешит. Несколько депутатов Коломойский мог бы набрать себе и оттуда, окончательно развалив группу покойного Еремеева, и попытаться заменить ее вновьсозданной своей.

Ну и напоследок, главный вопрос - даже при наличии достаточного количества штыков для собственной группы, получить "золотую акцию" (ради которой весь огород и городится) будет крайне не просто - слишком уж много в парламенте "золотых акционеров" и без Коломойского.

По состоянию на сегодня БПП и "Народный фронт" имеют на двоих 225 голосов (численность двух фракций плюс формально внефракционные спикер Парубий и вице-спикер Геращенко). То есть "золотой акцией" может стать не только любая из малых парламентских групп, но и даже, чисто теоретически, любой отдельно взятый внефракционный депутат. На практике из-за определенного разброда и шатания внутри БПП, со стороны всегда нужно привлекать как минимум одну из малых групп, а то и две, пусть и не всегда в полном составе.

Так что тех, кто уже сейчас регулярно зарабатывает на "золотой акции", в Раде хватает. Это и Олег Ляшко с 21 мандатом, и то же "Возрождение", и полураспавшаяся "Воля народа" и даже в какой то мере Оппоблок, но чаще всего некая совокупность представителей всех этих групп. Так что появление новой "группы Коломойского" ничего принципиального нового в эти "золотые расклады" не внесет.

С другой стороны появление нового претендента в торгах за "золотую акцию" создаст власти дополнительные возможности для маневра и ситуативных союзов - слишком много просит Ляшко за правильное голосование, договариваемся с Коломойским или с "подгруппой" Ярослава Москаленко из "Воли народа", или с Олесем Довгим оттуда же, или все наоборот. Увеличение конкуренции за "золотую акцию" автоматически ее удешевляет.
 

ПО РУБРИКАМ

22:28 Двой­ная ва­лют­ная рас­про­да­жа, устро­ен­ная Нац­бан­ком, поз­во­ли­ла удер­жать курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

21:19 В де­каб­ре вкла­ды на­се­ле­ния в бан­ках вы­рос­ли на 3,2% до 430,3 млрд гри­вен

21:15 Долг бан­ков по ре­фи­нан­си­ро­ва­нию пе­ред НБУ в 2016 со­кра­тил­ся на 29% до 74,8 млрд гри­вен

21:01 В де­каб­ре кре­ди­ты бан­ков эко­но­ми­ке уве­ли­чи­лись на 1,8% до 1 002,4 млрд гри­вен

20:57 В 2016 Мин­фин при­влек в гос­бюд­жет 37 млрд гри­вен, $3 млрд и €141 млн за счет раз­ме­ще­ния ОВГЗ

19:54 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги в по­не­дель­ник в "крас­ной зоне"

19:49 Бан­ки Укра­и­ны уве­ли­чи­ли порт­фель ОВГЗ на 1,4 млрд грн

19:02 Зо­ло­то до­ро­жа­ет из-за обес­по­ко­ен­но­сти ин­ве­сто­ров пе­ред вы­ступ­ле­ни­ем Мэй

18:55 Курс фун­та к дол­ла­ру за­мед­лил сни­же­ние, об­но­вив ми­ни­мум с ок­тяб­ря

17:45 Де­неж­ная мас­са в Укра­ине в де­каб­ре воз­рос­ла на 5,4%, на­лич­ные сред­ства на 8,9% - НБУ

17:33 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 16 ян­ва­ря

16:43 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 16 ян­ва­ря

16:27 НБУ до­пол­ни­тель­но мо­не­ти­зи­ро­вал ОВГЗ для При­ват­бан­ка на 1,4 млрд гри­вен

13:46 НБУ в IV кв. -2016 со­гла­со­вал по­лу­че­ние су­ще­ствен­но­го уча­стия в Укр­соц­бан­ке, Уни­ве­рал Бан­ке и еще трех бан­ках

13:39 Соб­ствен­ни­ки НК Банк на­ме­ре­ны лик­ви­ди­ро­вать фин­учре­жде­ние - по­вест­ка со­бра­ния ак­ци­о­не­ров

• дальше…

21:01 В де­каб­ре кре­ди­ты бан­ков эко­но­ми­ке уве­ли­чи­лись на 1,8% до 1 002,4 млрд гри­вен

20:52 Нефть де­ше­ве­ет из-за опа­се­ний со­хра­не­ния гло­баль­но­го пе­ре­из­быт­ка на рын­ке

20:46 Сель­хоз­про­из­вод­ство в Укра­ине в 2016г вы­рос­ло на 6,1% - Гос­стат

20:26 Ак­ти­вы Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов в де­каб­ре уве­ли­чи­лись в 2 ра­за до 15,3 млрд гри­вен

19:02 Зо­ло­то до­ро­жа­ет из-за обес­по­ко­ен­но­сти ин­ве­сто­ров пе­ред вы­ступ­ле­ни­ем Мэй

17:55 В по­не­дель­ник, 16 ян­ва­ря, же­лез­но­до­рож­ные пар­тии неф­те­про­дук­тов про­дол­жи­ли це­но­вой рост

17:45 Де­неж­ная мас­са в Укра­ине в де­каб­ре воз­рос­ла на 5,4%, на­лич­ные сред­ства на 8,9% - НБУ

17:44 В Укра­ине бес­смыс­лен­но по­вы­шать пен­си­он­ный воз­раст - ви­це-пре­мьер

16:45 Не­га­тив­ное саль­до внеш­ней тор­гов­ли Укра­и­ны то­ва­ра­ми в но­яб­ре-2016 со­кра­ти­лось до $235,5 млн - Гос­стат

16:33 До­ход­ность про­из­вод­ства мо­ло­ка в Укра­ине вы­рос­ла по­чти на 9% - экс­перт

• дальше…

19:33 Экс­пер­ты: Трамп по­ста­вил Рос­сии не­воз­мож­ное усло­вие для сня­тия санк­ций

17:22 Стро­и­тель­ство под­хо­да к Кер­чен­ско­му мо­сту по­ру­чат Ро­тен­бер­гу

15:08 По­ро­шен­ко по­ру­чил МИД пе­ре­дать иск в суд ООН по на­ру­ше­нию Рос­си­ей кон­вен­ций ка­са­тель­но финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции

14:22 США впер­вые от­че­ка­ни­ли аф­ро­аме­ри­кан­ку на па­мят­ной мо­не­те

14:08 В Юж­ной Ко­рее вы­да­ли ор­дер на арест "наследника" Samsung

13:33 Раз­рыв меж­ду бо­га­ты­ми и бед­ны­ми в ми­ре на­хо­дит­ся на ре­корд­ном уровне

12:58 Пре­зи­дент Ве­не­су­э­лы вновь про­длил срок об­ра­ще­ния банк­нот в 100 бо­ли­ва­ров

11:12 Moody's вы­пла­тит вла­стям США $864 млн по де­лу о на­ру­ше­ни­ях при оцен­ках ипо­теч­ных бу­маг

08:00 Трамп за­явил о воз­мож­но­сти от­ме­ны санк­ций с РФ в об­мен на со­гла­ше­ние о ядер­ном ору­жии

13.01 Кипр опа­са­ет­ся, что Рос­сия мо­жет со­рвать объ­еди­не­ние ост­ро­ва

13.01 Ки­тай при­ду­мал но­вый ин­стру­мент для борь­бы с от­то­ком ка­пи­та­ла

13.01 "Газпром" бу­дет су­дить­ся с ту­рец­ки­ми им­пор­те­ра­ми

13.01 Топ-ме­не­дже­ру Volkswagen в США гро­зит 169 лет тюрь­мы

13.01 Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Ки­тая со­кра­тил­ся на 0,9% в 2016 го­ду

13.01 Ки­тай­ский банк ICBC от­кро­ет фили­ал в Швей­ца­рии

• дальше…

14:48 Ту­ка про­гно­зи­ру­ет, что про­цесс осво­бож­де­ния ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий Дон­бас­са нач­нет­ся осе­нью 2017г

13.01 Ки­ев­лян при­зы­ва­ют пла­тить за газ толь­ко по пря­мым пла­теж­кам "Киевгаза"

12.01 Сто­и­мость стро­и­тель­ства в Ки­е­ве в 2016г вы­рос­ла на 10% - экс­перт

12.01 Экс­пер­ты: при­чи­на де­кабрь­ско­го бл­эка­у­та в Ки­е­ве - ха­кер­ская ата­ка

05.01 Для че­го в Ки­е­ве ску­па­ют квар­ти­ры

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 "Первичка" в Ки­е­ве в де­каб­ре-2016 по­де­ше­ве­ла на 1,3% - экс­пер­ты

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

• дальше…

22:04 Ко­ло­мой­ский мо­жет об­ва­лить це­ны на "зо­ло­тые акции" в Ра­де

15:08 По­ро­шен­ко по­ру­чил МИД пе­ре­дать иск в суд ООН по на­ру­ше­нию Рос­си­ей кон­вен­ций ка­са­тель­но финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции

14:48 Ту­ка про­гно­зи­ру­ет, что про­цесс осво­бож­де­ния ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий Дон­бас­са нач­нет­ся осе­нью 2017г

13.01 НБУ не по­лу­чал уве­дом­ле­ний об от­кры­тии уго­лов­но­го про­из­вод­ства про­тив ру­ко­вод­ства

12.01 Ава­ков про­тив со­зда­ния Фин­по­ли­ции

12.01 По­ро­шен­ко на­зна­чил гла­вой Одес­ской ОГА по­бе­ди­те­ля кон­кур­са М.Сте­па­но­ва

12.01 Вме­сто лик­ви­ди­ро­ван­ной по ошиб­ке на­ло­го­вой ми­ли­ции по­явит­ся финан­со­вая по­ли­ция

11.01 США ни­ко­гда не при­зна­ют вхож­де­ние Кры­ма в со­став РФ без одоб­ре­ния на­ро­да Укра­и­ны - Тил­лер­сон

10.01 Об­мен не пред­ла­гать. Са­вчен­ко вер­бу­ет се­бе ко­ман­ду для "шатуна"

10.01 Лу­цен­ко за­яв­ля­ет об об­ра­ще­нии в до­ход го­су­дар­ства 9 млрд гри­вен по ис­кам Ген­про­ку­ра­ту­ры в 2016

05.01 Ко­болев о "схе­ме Онищенко": В схе­ме есть мно­го по­ли­ти­ков

04.01 Де­ло про­тив Еф­ре­мо­ва на­прав­ле­но в суд, — Лу­цен­ко

04.01 Суд удо­вле­тво­рил хо­да­тай­ство про­ку­ро­ров о взя­тии под стра­жу Кур­чен­ко - Ген­про­ку­ра­ту­ра

30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

• дальше…

21:39 Гла­ва Bentley рас­ска­зал об ав­то­мо­би­лях бу­ду­ще­го

18:26 ESET: вы­мо­га­те­ли пе­ре­клю­чат­ся на ин­тернет ве­щей

12:44 Audi рас­ска­за­ла о си­сте­ме ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния с ис­кус­ствен­ным ин­тел­лек­том

10:42 Volvo за­пу­стит соб­ствен­ное под­раз­де­ле­ние кар­ше­рин­га

10:34 Ком­па­ния Renault ку­пи­ла ра­зо­рив­ше­го­ся кон­ку­рен­та Uber

09:35 SpaceX успеш­но вы­ве­ла на ор­би­ту спут­ни­ки Iridium и по­са­ди­ла первую сту­пень Falcon 9

13.01 Lexus сде­лал ях­ту с дву­мя V8 от ку­пе LC 500

13.01 Panasonic про­де­мон­стри­ро­ва­ла гиб­кие ба­та­реи для но­си­мой элек­тро­ни­ки

13.01 Ми­ни­стер­ство обо­ро­ны США по­ка­за­ло бо­е­вое при­ме­не­ние стаи мик­ро­д­ро­нов

13.01 Топ-ме­не­дже­ру Volkswagen в США гро­зит 169 лет тюрь­мы

13.01 Топ-ме­не­джер BMW на­звал элек­три­че­ские M-мо­де­ли "неизбежными"

13.01 HTC Vive Tracker пе­ре­не­сёт дви­же­ния лю­бо­го пред­ме­та в вир­ту­аль­ную ре­аль­ность

12.01 Ком­па­ния Hisense пред­ста­ви­ла смарт­фон Hisense A2 в сти­ле YotaPhone

12.01 Kia по­ка­за­ла свою мощ­ней­шую мо­дель

12.01 Ев­ро­де­пу­та­ты ре­шат, предо­став­лять ли ро­бо­там пра­во­вой ста­тус как "элек­трон­но­му человеку"

• дальше…

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

По­ро­шен­ко по­ру­чил МИД пе­ре­дать иск в суд ООН по на­ру­ше­нию Рос­си­ей кон­вен­ций ка­са­тель­но финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно