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Топливно-энергетический комплекс
Коломойский может обвалить цены на "золотые акции" в Раде
22:04 16.01.2017 |
Нынешняя вторая постпраздничная неделя ознаменована окончательным выходом украинских политиков из новогодне-рождественского курортного подполья. А вместе с возобновлением законотворческой активности, в доме на Грушевского возобновляются и активные подковерные движения. Главным героем таких движений в ближайшие дни с высокой долей вероятности может стать небезызвестный олигарх Игорь Коломойский. Как сообщают информированные парламентские источники, в новом году Игорь Валерьевич решил вновь вернуться к идее создания личной парламентской группы с прицелом получить в законодательном органе что-то на подобие "золотой акции".
Основой гипотетического будущего объединения якобы должна стать группа "Возрождение", лидера которой Виталия Хомутынника давно связывают теплые деловые отношения с днепровским олигархом.
Собственно, идея создания полноценной парламентской структурной единицы под контролем Коломойского никак не нова. Об этом в кулуарах Верховной Рады, как и за их пределами, рассуждают с завидной периодичностью с тех пор, как возникли первые серьезные и публичные сложности в отношениях между Коломойским и президентской ветвью власти - с марта 2015-го, когда из БПП вышло сразу четыре нардепа из пула олигарха.
Тем не менее, ни в 2015-м, ни позже склепать полноценную парламентскую группу Коломойскому так и не удалось, возможно, потому, что и не особенно хотелось. К слову, Игорь Валерьевич славится тем, что, загоревшись поначалу какой-либо идеей (а особенно политической) может достаточно быстро остыть и забросить ее исполнение до лучших времен, а то и навсегда. К примеру, к своей политической партии УКРОП Коломойский уже несколько раз терял интерес и казалось, что проект ждет медленное увядание, однако позже дело партийного строительства снова активизировалось, пусть и ненадолго.
Причины для нового гипотетического политического оживления Коломойского вполне очевидны - сначала отъем, пусть и с благословения самого олигарха Приватбанка, потом история с якобы желанием не возобновлять лицензию его главного мадиаактива "1+1". Все это вполне может подтолкнуть Игоря Валериевича к желанию иметь несколько больше рычагов влияния в политике, чем наличествуют сейчас. Так что желание иметь собственную пусть и маленькую фракцию в парламенте выглядит вполне логичным. Другое дело, будет ли от нее практическая польза и окупят ли себя затраты на ее создание?
Арифметика создания парламентских объединений достаточно проста - согласно закону о регламенте, для создания депутатской группы Коломойскому нужно собрать под свои знамена 19 мандатов (численность наименьшей фракции на момент их формирования сразу после выборов). С одной стороны, учитывая финансовые и организационные возможности Игоря Валерьевича эта задача не кажется невыполнимой, с другой - это образование далеко не обязательно окажется прочным долговечным, ведь "в доску своих людей" у Коломойского в парламенте не так уж и много.
Даже потенциального главу возможного будущего объединения Виталия Хомутынника сложно назвать "человеком Коломойского", для него отношения с олигархом - это скорее ситуативный выгодный союз, пусть и продолжающиейся достаточно долго. Без натяжек "людьми Коломойского" в нынешнем парламенте можно назвать: Александра Шевченко, Тараса Батенко, Андрея Денисенко, Виталия Куприя, Валентина Дидыча, Александра Дубинина, вот пожалуй и все. Других парламентских бойцов Коломойского вроде Владимира Парасюка или Дмитрия Яроша связывают с олигархом гораздо менее прочные связи. В любом случае 19 человек легко не наскребается, и недостающие мандаты придется довербовывать, что как минимум затратно, и не гарантирует результат.
Вторая проблема, которая может встать перед Коломойским в процессе создания собственной депутатской группы - это отсутствие необходимого фундамента. Да, есть группа "Возрождение", на базе которой возможно собрать команду Коломойского, однако далеко не большинство из 24 депутатов группы находятся в фарватере Хомутынника, и соответственно переделывание группы поддержки у них не получит. Также стоит отметить, что политпроект "Возрождение" на последних местных выборах показал себя вполне жизнеспособным, хоть и специфическим - по большому счету "Возрождение" это своеобразная политическая франшиза, за которой в разных регионох стоят люди с разными политическими интересами. Тем не менее рушить парламентскую группу достаточно успешной политсилы мало кому будет интересно.
С другой стороны в парламенте все еще существует де-факто утратившая статус группы "Воля народа". Сейчас в этой группе всего 18 штыков, что на один меньше минимально необходимого, за чем должно следовать прекращение существования этого объединения. Однако спикер Андрей Парубий официально провозглашать о роспуске группы пока не спешит. Несколько депутатов Коломойский мог бы набрать себе и оттуда, окончательно развалив группу покойного Еремеева, и попытаться заменить ее вновьсозданной своей.
Ну и напоследок, главный вопрос - даже при наличии достаточного количества штыков для собственной группы, получить "золотую акцию" (ради которой весь огород и городится) будет крайне не просто - слишком уж много в парламенте "золотых акционеров" и без Коломойского.
По состоянию на сегодня БПП и "Народный фронт" имеют на двоих 225 голосов (численность двух фракций плюс формально внефракционные спикер Парубий и вице-спикер Геращенко). То есть "золотой акцией" может стать не только любая из малых парламентских групп, но и даже, чисто теоретически, любой отдельно взятый внефракционный депутат. На практике из-за определенного разброда и шатания внутри БПП, со стороны всегда нужно привлекать как минимум одну из малых групп, а то и две, пусть и не всегда в полном составе.
Так что тех, кто уже сейчас регулярно зарабатывает на "золотой акции", в Раде хватает. Это и Олег Ляшко с 21 мандатом, и то же "Возрождение", и полураспавшаяся "Воля народа" и даже в какой то мере Оппоблок, но чаще всего некая совокупность представителей всех этих групп. Так что появление новой "группы Коломойского" ничего принципиального нового в эти "золотые расклады" не внесет.
С другой стороны появление нового претендента в торгах за "золотую акцию" создаст власти дополнительные возможности для маневра и ситуативных союзов - слишком много просит Ляшко за правильное голосование, договариваемся с Коломойским или с "подгруппой" Ярослава Москаленко из "Воли народа", или с Олесем Довгим оттуда же, или все наоборот. Увеличение конкуренции за "золотую акцию" автоматически ее удешевляет.
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