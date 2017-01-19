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Денежная масса в Украине в декабре возросла на 5,4%, наличные средства на 8,9% - НБУ
Денежная масса в Украине в декабре 2016 года возросла на 5,4% - до 1 трлн 101,6 млрд грн., соответствующие предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Кроме того, объем наличных средств за прошлый месяц возрос на 25,7 млрд грн (8,9%) - до 315,175 млрд грн. Годовой прирост составил 11,5%.
По данным центробанка, прирост денежной массы преимущественно продиктован увеличением гривневых депозитов, остатки по которым по итогам года увеличились на 8,7%, в том числе в декабре на 4%. Остатки по депозитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в 2016 году почти не изменились, при том, что в декабре они снизились на 1,9%.
НБУ также сообщает, что опережающими темпами росли остатки по депозитам корпоративного сектора: гривневые депозиты бизнеса по итогам 2016 выросли на 12%, депозиты в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 3,3%.
"Этому способствовало постепенное оживление экономической активности и улучшение финансовых результатов предприятий, в том числе благодаря активизации деятельности экспортеров во второй половине года", - отмечено в сообщении.
Рост номинальных доходов населения способствовал увеличению их гривневого депозитного портфеля по итогам года на 5,2%.
По данным НБУ, в течение минувшего года также наблюдались признаки восстановления кредитной активности банков в связи с аккумуляцией банковской системой значительных объемов ликвидности и постепенным уменьшением стоимости ресурсов в национальной валюте.
"С начала года остатки по кредитам в национальной валюте выросли на 17,5%. Прежде всего банки наращивали портфель корпоративных кредитов в национальной валюте, остатки по которым с начала года выросли на 22,3%. В то же время их прирост в основном был обусловлен реструктуризацией задолженности по кредитам в иностранной валюте", - констатирует НБУ.
Остатки по кредитам банков, предоставленным домохозяйствам, продолжали сокращаться: портфель кредитов населению в национальной валюте с начала года уменьшился на 4%, в т.ч. в декабре - на 0,8%. Портфель кредитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в результате активной реструктуризации уменьшился с начала года на 20,2%.
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