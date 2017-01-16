Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов продолжают переговоры относительно реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на веб-сайте НБУ в пятницу.
"Этот процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ. В настоящее время их сумма составляет около 383 млрд грн", - цитируется в сообщении министр финансов Александр Данилюк.
В результате реструктуризации, ОВГЗ в собственности НБУ будут конвертированы в долгосрочные гривневые облигации, доходность которых будет привязана к уровню инфляции.
Погашение новых обязательств будет проходить равномерно в течение длительного периода. В настоящее время обсуждается срок 30 лет. В то же время в сообщении отмечено, что переговоры относительно структуры портфеля и сроков обращения новых ОВГЗ продолжаются.
По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, реструктуризация гособлигаций в собственности Нацбанка позволит ослабить нагрузку на госбюджет Украины и стимулирует Минфин к проведению взвешенной фискальной политики в рамках цели НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции.
В свою очередь источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что еще одним результатом реструктуризации может стать существенная экономия в этом году выплат Минфина в пользу Нацбанка, которая, однако, приведет к уменьшению отчисления НБУ прибыли в госбюджет в 2018 году.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко назначил главой Одесской ОГА победителя конкурса М.Степанова
|Эксперты: причина декабрьского блэкаута в Киеве - хакерская атака
Алексей Ясинский, директор по информационной безопасности ISSP, говорит, что кибератаки в 2015 и 2016 годах мало отличались друг от друга. Единственная разница была, по его словам, в том, что нападение в 2016 году было более сложным и гораздо лучше организованным.
|Трамп: не знаю, смогу ли я поладить с Путиным
|США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины - Тиллерсон
|Тиллерсон заявил о необходимости более жесткого ответа России за Крым
«Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», - сказал Тиллерсон. Он отметил, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению Тиллерсона, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории».
|Глава ГПЗКУ: Китайцы получили предложение от министра и от нас о частичном выкупе компании
|НБУ отменил требование об увеличении капитала банков до 300 млн грн к 11 января 2017г
Новое постановление разработано с целью систематизации нормативно-правовых актов НБУ, поскольку изначально установленные постановлением №58 графики увеличения уставного и регулятивного капиталов банков в дальнейшем были изменены постановлением правления НБУ №242 от 7 апреля 2016 года.
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов