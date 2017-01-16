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Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
15:19 13.01.2017 |
Эксперты объясняют снижение курса гривны снижением активности у экспортеров и большими бюджетными расходами в конце прошлого года.
В течение последней недели курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился с 26,30 UAH/USD (на 5 января) до 27,70 UAH/USD (по состоянию на 14:30 13 января).
В то же время на наличном рынке курс гривны снизился с 27,10-27,85 до 28,00-28,90 UAH/USD.
Для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк в течение последней недели провел 3 валютных аукциона, на которых было продано 161,7 млн долларов.
13 января Национальный банк официально заявил, что волатильность обменного курса связана с ограниченным предложением иностранной валюты.
"Сейчас более низкое, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты приводит традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы", - прокомментировал замглавы НБУ Олег Чурий.
Опрошенные Українськими Новинами эксперты и банкиры считают, что главными причинами девальвации гривны действительно является снижение активности экспортеров, а также большие бюджетные расходы в конце 2016 года.
"Главными причинами давления на гривну являются огромные бюджетные расходы в конце прошлого года, а также спад активности экспортеров в начале года из-за многочисленных праздников", - говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
По его словам, также может иметь дополнительный эффект на курс гривны решение возобновить возмещение НДС аграриям.
Как известно, в первой декаде января аграрии заявили о блокировании спецсчетов Государственной фискальной службой и Госказначейством, после чего 13 января было решено разблокировать их счета на 1 день для возмещения НДС.
Ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль объясняет волатильность на рынке снижением активности экспортеров в январе.
"С начала года рост курса можно объяснить сезонным фактором: в то время как экспортеры-аграрии существенно снизили свою активность, импортёры еще активно закрывают обязательства прошлого года и тратят гривневую выручку", - отметил он.
По его прогнозам, нервная ситуация на валютном рынке может продлиться до начала нового сезона у аграриев.
При этом до конца января, по его мнению, стоит ожидать высокую волатильность и нервозность рынка.
Также участники рынка не исключают, что на снижение гривны мог повлиять фактор национализации Приватбанка.
"Не исключаю, что это запоздалая реакция рынка на национализацию Приватбанка. На межбанке явно стало больше гривны и не факт, что это только связано с бюджетными расходами. Как минимум на наличный рынок эффект от Привата был", - прокомментировал казначей одного крупного банка с инкапиталом.
Он также отметил, что образовавшийся с наличным рынком высокий спред способствовал повышению банками курсовых котировок в своих отделениях для увеличения доходов по валютным операциям.
Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, проведенному Национальным банком, в следующие 12 месяцев бизнес ожидает снижение курса гривны до 29,16 UAH/USD.
В госбюджет-2017 заложен курс гривны - 27,2 UAH/USD.
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