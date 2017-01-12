Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Одесскую область заявил, что принял решение назначить новым главой Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который в конце 2016г победил в конкурсе на занятие соответствующей должности.

"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе руководителем Одесской ОГА, Максима Степанова", - сказал П.Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА.

М.Степанов в конце декабря 2016г, занимая должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской облгосадминистрации. Сразу после обнародования результатов в эфире одесского телеканала "1-й городской" М.Степанов заявил, что начнет работу с "восстановления управляемости областью". Среди приоритетов в работе он назвал развитие туристического потенциала области, борьбу с преступностью, развитие экономики региона в целом.

21 декабря 2016г Кабинет министров Украины одобрил назначение М.Степанова главой Одесской ОГА.

У М.Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011г руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Как сообщалось, 7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

С тех пор областью руководила заместитель главы обладминистрации Соломия Бобровская.

