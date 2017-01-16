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Эксперты: причина декабрьского блэкаута в Киеве - хакерская атака
09:04 12.01.2017 |
Эксперты в области безопасности пришли к выводу, что причиной декабрьского инцидента, когда несколько районов Киева остались без электроэнергии, была хакерская атака.
Как сообщает Би-Би-си, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Без электричества оказались несколько кварталов на севере и северо-западе города, а также Киевская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). В 1:05 по местному времени работа подстанции была восстановлена.
Специалисты по кибербезопасности из компании Information Systems Security Partners (ISSP) связали этот инцидент с кибератакой, совершенной в 2015 году, в результате которой без света оказались 225 тысяч человек.
Департамент внутренней безопасности США позже официально обвинил хакеров в отключениях подачи электроэнергии в Украине. Американские специалисты тогда высказали мнение, что следы этой кибератаки с большой вероятностью вели в Россию.
ISSP также усматривает связь между этими и другими хакерскими нападениями на инфраструктуру Украины.
В декабре 2016 года "Укрэнерго" сообщило, что в ночь с 17 на 18 декабря была полностью обесточена подстанция "Северная".
На данный момент нет каких-либо заявлений о том, из какой страны работали хакеры, но власти Украины говорят, что в последние несколько месяцев 2016 года российские хакеры совершили тысячи нападений на Украину.
Взаимосвязанные кибератаки
Украинская компания ISSP, расследующая для "Укрэнерго" декабрьский инцидент, указывает на взаимосвязь между нападениями.
По утверждению компании, хакерские нападения на электроснабжение 2015 и 2016 годов взаимосвязаны, а также связаны с аналогичными нападениями в декабре на другие объекты инфраструктуры, в том числе и на управление железных дорог, некоторые министерства и национальный пенсионный фонд.
Алексей Ясинский, директор по информационной безопасности ISSP, говорит, что кибератаки в 2015 и 2016 годах мало отличались друг от друга. Единственная разница была, по его словам, в том, что нападение в 2016 году было более сложным и гораздо лучше организованным.
По его словам, судя по всему, в данных случаях несколько преступных группировок сотрудничали друг с другом и тестировали методы, которые можно было бы применить в других странах мира.
Марина Кротофил из Honeywell Industrial Cyber Security Lab, которая также участвовала в расследовании хакерского нападения, говорит, что нападение в декабре 2016 года не было нацелено на долгосрочный эффект или серьезный ущерб.
"Они могли бы сделать больше, но, очевидно, это не входило в их замыслы. Это была скорее демонстрация того, на что они способны", - сказала она в интервью сайту Motherboard.
В декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние два месяца 2016 года хакеры организовали 6500 кибератак на государственные сайты Украины.
По словам украинского лидера, это свидетельствует о том, что Россия развязала кибервойну против его страны.
"Расследование целого ряда инцидентов указывает на прямое или косвенное участие в них российских спецслужб", - говорится в заявлении президента Украины.
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Алексей Ясинский, директор по информационной безопасности ISSP, говорит, что кибератаки в 2015 и 2016 годах мало отличались друг от друга. Единственная разница была, по его словам, в том, что нападение в 2016 году было более сложным и гораздо лучше организованным.
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