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НБУ отменил требование об увеличении капитала банков до 300 млн грн к 11 января 2017г
20:28 11.01.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) упразднил формально действовавшее постановление №58 от 4 февраля 2016 года с требованием к банкам нарастить уставный капитал до 300 млн грн к 11 января 2017 года, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующее решение закреплено принятым в среду постановлением правления НБУ №2.
Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка, новое постановление разработано с целью систематизации нормативно-правовых актов НБУ, поскольку изначально установленные постановлением №58 графики увеличения уставного и регулятивного капиталов банков в дальнейшем были изменены постановлением правления НБУ №242 от 7 апреля 2016 года.
Как сообщалось, постановление Нацбанка от 4 февраля 2016 года устанавливало, что к 11 января 2017 года банки страны должны нарастить уставный капитал до 300 млн грн.
Постановлением от 7 апреля 2016 года Нацбанк смягчил установленный ранее график докапитализации, в частности, вместо требования к банкам увеличить к 11 января 2017 года уставный капитал до 300 млн обязал их довести минимальный размер уставного капитала до 200 млн грн к середине текущего года.
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