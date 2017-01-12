Национальный банк Украины (НБУ) упразднил формально действовавшее постановление №58 от 4 февраля 2016 года с требованием к банкам нарастить уставный капитал до 300 млн грн к 11 января 2017 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение закреплено принятым в среду постановлением правления НБУ №2.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка, новое постановление разработано с целью систематизации нормативно-правовых актов НБУ, поскольку изначально установленные постановлением №58 графики увеличения уставного и регулятивного капиталов банков в дальнейшем были изменены постановлением правления НБУ №242 от 7 апреля 2016 года.

Как сообщалось, постановление Нацбанка от 4 февраля 2016 года устанавливало, что к 11 января 2017 года банки страны должны нарастить уставный капитал до 300 млн грн.

Постановлением от 7 апреля 2016 года Нацбанк смягчил установленный ранее график докапитализации, в частности, вместо требования к банкам увеличить к 11 января 2017 года уставный капитал до 300 млн обязал их довести минимальный размер уставного капитала до 200 млн грн к середине текущего года.

