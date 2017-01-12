Михаил Жирохов



История с тайским заказом на украинские танки "Оплот" начинает приобретать форму фарса.

Во-первых, он тянется с 2011 года, причем из 49 контрактных танков поставлены только 20. Во-вторых, периодически тайские СМИ подкидывают "дровишек" нашим последователям "зрады" и "экспертам" одной северной страны.

Так произошло и в начале этого года, когда в очередной раз газета Bangkok Post со ссылкой на главнокомандующего поведала своим читателям о том, что тайские военные поставили очередной ультиматум украинскому производителю и находятся на грани разрыва контракта в пользу китайских танков VT-4. Естественно, что со "скоростью света" эту информацию с разгромными заголовками перепечатали украинские СМИ.

Правда, если внимательно читать дальше заголовков, то оказывается, что тайцы от наших танков не отказываются, только ставят жесткие сроки исполнения контракта - октябрь этого года. Другое дело, что поставить 29 танков за неполный год для харьковчан, которые за пять предыдущих лет смогли создать лишь 20 боевых машин, практически нереально. Производственный цикл одного танка составляет 18 месяцев и танки собираются фактически поштучно.

По всей видимости, предвидя такую ситуацию харьковские танкостроители подстраховались, активно лоббируя поставки "Оплотов" для нужд украинской армии. Опять таки СМИ уже запустили информацию о якобы выделении многомиллиардного государственного кредита для закупки в течение трех лет аж 20 танков. Пока официальные лица не комментируют ни одну, ни вторую информацию, поэтому говорить о принятом решении рано.

Говоря о перспективах "Оплота" в ВСУ, отметим, что танк официально принят на вооружение еще в далеком 2009 году (это было необходимое условие для заключения экспортного контракта), однако заказанная партия из 10 машин так и не попала в войска из-за недостатка финансирования. Сейчас фактически в учебных частях есть только три машины (по другим данным - всего одна), которые демонстрируются на разных выставках.

Вообще производство такого дорогого танка в условиях войны вряд ли является правильным решением - при цене одного "Оплота" в 4 - 5 млн долларов цена модернизации Т-64БВ до уровня "Булата" составляет 1 млн долларов. И это, если не учитывать более дешевые варианты модернизации Т-72 и Т-64, которые пока существуют только на бумаге.

На фоне разборок с тайским "Оплотом" другая азиатская страна - Пакистан - вполне себе удовлетворена сотрудничеством с теми же харьковчанами, и в ближайшее время планирует расширить масштабы.

Речь идет о заявлении полковника Ризвана Расула из Heavy Industries Taxila, который во время выставки IDEAS 2016 заявил о разработке нового основного боевого танка Al Khalid 2. Причем "сердцем" машины станет харьковский двигатель 6ТД-3, меморандум о массовой закупке которого уже подписан. Кроме того, украинские специалисты будут активно привлечены к разработке моторно-трансмиссионного отделения и системы активной динамической защиты.

Есть некоторая доля уверенности, что харьковчане могут повторить свой успех 1995 года, когда был заключен контракт на поставку сразу 320 танков Т-80УД стоимостью около 650 миллионов долларов.

Кстати, в пакистанской прессе также есть упоминание о том, что военные всерьез рассматривают привлечение украинских специалистов к проекту по модернизации все тех же Т-80УД: в первую очередь, речь идет об усилении бронезащиты танка за счет оснащения его динамической защитой "Дуплет" и капитальном ремонте двигателей.

Оружейный рынок Пакистана очень важен для Украины, тем более, что его естественный противник - Индия уже давно сделала ставку на Российскую Федерацию и ее огромный рынок модернизации старой советской техники для нас фактически оказался закрыт.