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Топливно-энергетический комплекс
НБУ признал неплатежеспобным Платинум Банк
09:48 11.01.2017 |
Правление Национального банка Украины (НБУ) 10 января приняло решение №14-рш/БТ "Об отнесении ПАО "Платинум Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных, говорится в сообщении центробанка на его сайте в среду.
"По состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала", - отмечает регулятор.
НБУ указывает, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка в первой половине 2016 года в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации, чтобы выполнить общую для всех банков второй двадцатки по размеру активов норм о выходе на положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
Согласно релизу, Платинум Банк подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка, и в течение 2016 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение объема обеспечения по кредитам, уточняет НБУ.
Центробанк отмечает, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Всего, по данным Нацбанка, Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.
Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действовавших в стране.
Регулятор указывает, что по состоянию на 10 января 2017 физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк" являлись Борис Кауфман и Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.
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