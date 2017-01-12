Тарас Клочко



Обнародовав наперекор просьбам СБУ списки пленных, Надежда Савченко превращает процес обмена в политическое ток-шоу с собой в главной роли.

Служба безопасности Украины, как оказалось, не так убедительна, как должны были бы быть суровые спецагенты. Не смотря на недавнюю воспитательную беседу, и заверения советника главы СБУ Юрия Тандита в ее успехе, Надежда Савченко все таки обнародовала у себя на "Фейсбуке" списки пленных, которые фигурируют в обменных переговорах с оккупантами Донбасса. Причем списки как одной, так и другой стороны.

Похоже, что в успех своего дара убеждения не особенно верил и сам Тандит, признав, что рычагов влияния на народного депутата Савченко у него нет, однако все же надеялся, что к его аргументам о том, что обнародование списков только навредит и самим пленным и их родственникам, скандальная народная избранница прислушается. Но, не тут то было, раз уж Савченко решила, что обмен пленными как акт "миротворчества" - это ее главная политическая фишка, то никакая СБУ ей не указ.

Кроме собственно 32-х страниц с фамилиями Надежда Викторовна предложила украинской общественности и свой план обмена по принципу "всех на всех". Как и ожидалось, план этот крайне прост - взять оба запрашиваемых списка (украинский и сепаратистский) и всех подтвержденных противоположной стороной обменять без счета, после этого заняться поиском непотвержденных "по секретным тюрьмам", и если из неподтвержденных найти не удастся, то признать их официально мертвыми и с концами, ну, или на худой конец пропавшими без вести. После этого, по мнению Савченко, наступит долгожданный мир, любовь и согласие.

При этом к поискам "неподтвержденных" Надежда Викторовна решила привлечь "всех небезразличных". "Обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе. Если у вас есть какая-то информация или вы нашли себя или своих родных, знакомых, в этих списках и вам уже не нужна, или наоборот, нужна помощь то пишите мне на ФБ. Только вместе борясь за каждого мы сможем победить!" - не без пафоса заявила Савченко, и этот абзац в ее "прожекте" похож на ключевой.

Очень похоже, что для самой Савченко во всей истории с обменом главное не вызволить людей из неволи, а собрать себе своеобразный "политический актив", пусть не очень многочисленный, но весьма активный и готовый ради спасения своих близких, если не на все, то на очень многое.

К слову, Надежда Викторовна должна была бы поблагодарить своих "умных и трезвых" друзей из-за линии разграничения, а то и даже из-за самого "поребрика" за посильную помощь в рекламе себя в образе вызволительницы пленных.

Не так давно лично лидеры ДНР и ЛНР, видимо под впечатлением личной встречи в Минске и в качестве "жеста доброй воли" передали с пометкой "для Савченко" двух женщин. Правда, к этим освобожденным женщинам у СБУ должно быть море вопросов, поскольку у общественности имеются вполне обоснованных сомнения в чистоте их помыслов и обстоятельствах попадания "на подвал" к боевикам. Однако для не находящих себе места родственников пленных даже такой результат деятельности Савченко вполне может стать достаточным основаниям для "уверования" в эффективность ее миротворческой миссии.

И если под знаменами бывшей пленницы Путина соберется достаточная масса измученных неопределенностью родственников, которые вполне прогнозируемо разуверились в желаниях и способности государства им помочь, то организовать их для похода, к примеру, на Банковую - дело техники. А там уже и до очередного "шатуна" с серьезными беспорядками очень недалеко.

Тут, разумеется, Савченко (или кто там с ней работает) никакого велосипеда не изобрела. Подобные активные группы используют и другие украинские политические проекты, как старые так и относительно новые. У недавней начальницы Савченко Юлии Тимошенко в этом качестве выступали обманутые вкладчики банка "Михайловский", у еврооптимистов Сергея Лещенко - это адвокаты родственников погибших на Майдане и сами родственники, у бывшей Партии регионов в качестве подобных ударных групп всегда были бастующие "шахтеры" и так далее.

При огромных отличиях, все эти категории людей объединяют две вещи - во-первых, они переживают глубокие личные проблемы, а во-вторых их вполне естественной эмоциональной реакцией пользуются политики для решения своих задач, зачастую, что называется, "в темную".

Родственников попавших в плен к российско-террористическим войскам по-человечески понять несложно - они готовы делать что угодно и договариваться хоть с чертом, лишь бы спасти своих близких. А вот поможет ли этим людям Савченко, которая такой щепетильный и любящий тишину вопрос как обмен пленными, возводит в ранг в политическое ток-шоу - очень и очень большой вопрос.