Финансовые новости
- |
- 07.01.17
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Базовая инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 5,8% - Госстат
16:38 06.01.2017 |
Базовая инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 5,8% с 34,7% в 2015 году и 22,8% в 2014 году, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Согласно ее данным, в декабре базовая инфляция была на нулевом уровне после 0,5% в ноябре, 0,9% в октябре и 2% в сентябре.
Госстат уточняет, что среднегодовая базовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 11%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители, в частности, тарифы.
Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2016 года потребительские цены выросли на 0,9%.
В 2017 году правительство и Нацбанк Украины прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен до 8-8,1% при ускорении роста до 3% с 1-1,5% в минувшем году.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Базовая инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 5,8% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в 2016г ускорился до 35,7% – Госстат
|Инфляция в Украине в 2016г замедлилась до 12,4% – Госстат
|Депозитные и кредитные ставки в Украине могут незначительно снизиться в 2017г - банкиры
|Международные резервы НБУ в 2016 увеличились на 17% до $15,5 млрд
Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долларов. Эти средства правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долларов, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ рассматривает увеличение лимита по подпадающим под финмониторинг операциям со 150 до 250 тыс. гривен
"К 2014 году абсолютно все банковские операции выше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу, то есть банк как агент требовал абсолютно все документы по средствам (их происхождение, целевое использование и т.д.).", - отметил директора департамента НБУ Руслан Кравец.
|Дело против Ефремова направлено в суд, — Луценко
|Банкиры ожидают в 2017 году курс не выше 30 грн/$
|Общий госдолг в ноябре сократился на 1,2% до $67,5 млрд
|Дорогой Крым. Во что обходится России борьба с энергетическим апокалипсисом
|Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
|НБУ с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн
Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).
Это интересно
|Монитор Acer Predator Z301CT отслеживает взгляд пользователя
|Acer оценила 21-дюймовый игровой ноутбук в $9000
|Lenovo адресует планшет ThinkPad X1 Tablet бизнес-пользователям
Новинка рассчитана на бизнес-пользователей; она имеет усиленное исполнение. Дисплей на матрице IPS характеризуется размером 12 дюймов по диагонали и разрешением QHD (2560 × 1440 точек). Дополнительная клавиатура позволяет использовать устройство в качестве ноутбука.
|Фирма Faraday Future представила 1050-сильный электрокроссовер
|Chrysler построил минивэн для миллениалов
Компания Chrysler совместно с фирмой Panasonic Automotive Advanced Engineering разработала концептуальный минивэн Portal. Прототип, дебютировавший на выставке потребительской электроники CES, предназначается миллениалам - людям, родившимся в конце 1980-х-начале 1990-х годов (поколение Y).
|Самые забавные налоги в истории
|Lenovo 500 Multimedia Controller выполняет функции клавиатуры и мыши