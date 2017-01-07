Базовая инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 5,8% с 34,7% в 2015 году и 22,8% в 2014 году, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, в декабре базовая инфляция была на нулевом уровне после 0,5% в ноябре, 0,9% в октябре и 2% в сентябре.

Госстат уточняет, что среднегодовая базовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 11%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители, в частности, тарифы.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2016 года потребительские цены выросли на 0,9%.

В 2017 году правительство и Нацбанк Украины прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен до 8-8,1% при ускорении роста до 3% с 1-1,5% в минувшем году.

