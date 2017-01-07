Цены в промышленности Украины в 2016 году выросли на 35,7%, тогда как в 2015 году – на 25,4%, в 2014 году – на 31,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, в декабре минувшего года повышение цен производителей ускорилось до 3,2% с 2,2% в ноябре, прежде всего из-за подорожания продукции в таких отраслях, как добыча каменного угля и металлических руд – на 18,6% и 18,9% соответственно.

Госстат уточняет, что среднегодовой рост цен в промышленности в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составил 20,5%.

Госстат уточняет, что в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года в добывающей промышленности и разработке карьеров цены выросли на 13,5%, в том числе, в добыче железных руд - на 20,4%, каменного угля - на 18,6%, природного газа - на 3,6%. В то же время в добыче сырой нефти цены снизились на 0,1%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,9%, в том числе в металлургии - на 7,3%, производстве химической продукции - на 5,9%, автотранспорта - на 3,4%, электрооборудования - на 1,2%, кокса - на 0,9%. Вместе с тем, в производстве продуктов нефтепереработки произошло снижение цен на 2,9%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,8%. При этом в производстве молочных продуктов продукция подорожала на 5,3%, напитков - на 2,4%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 1,9%, мяса и мясных продуктов - на 1,2%. Тогда как в производстве сахара продукция подешевела на 2%.

Как сообщает статведомство, в минувшем месяце в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 0,3%, причем электроэнергия подешевела на 0,4%, теплоэнергия подорожала на 1,3%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2016 года потребительские цены выросли на 0,9%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2016 года, %:

декабрь 2016г. к ноябрю 2016г. декабрь 2016г. к декабрю 2015г. январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. Промышленность всего 3,2 35,7 20,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 13,5 85,1 34,6 Добыча каменного угля 18,6 40,4 15,7 Добыча сырой нефти и природного газа 1,6 76,5 56,3 Добыча металлических руд 18,9 107,2 23,3 Перерабатывающая промышленность 2,9 22,6 14,5 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,8 16,2 15,6 производство мяса и мясных продуктов 1,2 9,8 10,5 производство молочных продуктов 5,3 24,5 19,6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 1,9 7,8 11,6 производство сахара -2,0 2,8 22,4 производство напитков 2,4 16,8 19,4 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,2 5,1 9,6 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность -0,3 7,1 10,8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки -1,3 61,7 11,6 Производство кокса и коксопродуктов 0,9 78,4 15,2 Производство продуктов нефтепереработки -2,9 43,5 8,2 Производство химических веществ и химической продукции 5,9 -1,4 -2,2 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,2 8,5 14,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,3 9,5 10,6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 6,8 41,8 20,1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,5 6,0 8,3 Производство электронного оборудования 1,2 6,7 5,9 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 0,6 13,9 18,7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 3,4 11,4 12,5 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха -0,3 51,5 30,6

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат