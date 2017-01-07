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Рост цен производителей в Украине в 2016г ускорился до 35,7% – Госстат
16:02 06.01.2017 |
Согласно ее данным, в декабре минувшего года повышение цен производителей ускорилось до 3,2% с 2,2% в ноябре, прежде всего из-за подорожания продукции в таких отраслях, как добыча каменного угля и металлических руд – на 18,6% и 18,9% соответственно.
Госстат уточняет, что среднегодовой рост цен в промышленности в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составил 20,5%.
Госстат уточняет, что в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года в добывающей промышленности и разработке карьеров цены выросли на 13,5%, в том числе, в добыче железных руд - на 20,4%, каменного угля - на 18,6%, природного газа - на 3,6%. В то же время в добыче сырой нефти цены снизились на 0,1%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,9%, в том числе в металлургии - на 7,3%, производстве химической продукции - на 5,9%, автотранспорта - на 3,4%, электрооборудования - на 1,2%, кокса - на 0,9%. Вместе с тем, в производстве продуктов нефтепереработки произошло снижение цен на 2,9%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,8%. При этом в производстве молочных продуктов продукция подорожала на 5,3%, напитков - на 2,4%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 1,9%, мяса и мясных продуктов - на 1,2%. Тогда как в производстве сахара продукция подешевела на 2%.
Как сообщает статведомство, в минувшем месяце в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 0,3%, причем электроэнергия подешевела на 0,4%, теплоэнергия подорожала на 1,3%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2016 года потребительские цены выросли на 0,9%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2016 года, %:
|декабрь 2016г. к ноябрю 2016г.
|декабрь 2016г. к декабрю 2015г.
|январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г.
|Промышленность всего
|3,2
|35,7
|20,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|13,5
|85,1
|34,6
|Добыча каменного угля
|18,6
|40,4
|15,7
|Добыча сырой нефти и природного газа
|1,6
|76,5
|56,3
|Добыча металлических руд
|18,9
|107,2
|23,3
|Перерабатывающая промышленность
|2,9
|22,6
|14,5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,8
|16,2
|15,6
|производство мяса и мясных продуктов
|1,2
|9,8
|10,5
|производство молочных продуктов
|5,3
|24,5
|19,6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|1,9
|7,8
|11,6
|производство сахара
|-2,0
|2,8
|22,4
|производство напитков
|2,4
|16,8
|19,4
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,2
|5,1
|9,6
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|-0,3
|7,1
|10,8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|-1,3
|61,7
|11,6
|Производство кокса и коксопродуктов
|0,9
|78,4
|15,2
|Производство продуктов нефтепереработки
|-2,9
|43,5
|8,2
|Производство химических веществ и химической продукции
|5,9
|-1,4
|-2,2
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,2
|8,5
|14,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,3
|9,5
|10,6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|6,8
|41,8
|20,1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,5
|6,0
|8,3
|Производство электронного оборудования
|1,2
|6,7
|5,9
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|0,6
|13,9
|18,7
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|3,4
|11,4
|12,5
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|-0,3
|51,5
|30,6
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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