Рост потребительских цен в Украине по итогам 2016 года составил 12,4% и совпал с прогнозами Нацбанка и правительства, оказавшись существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, за декабрь минувшего года инфляция составила 0,9% против 1,8% за ноябрь и 2,8% – за октябрь.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 13,9%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. На 7,0-4,3% повысились цены на овощи, молоко, сметану, масло, сыры, кисломолочную продукцию; на 2,1-1,1% - хлеб, яйца, свинину, сахар, говядину, сало. В то же время на 2,3-0,4% подешевели фрукты, оливковое масло, мясо птицы. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия возросли на 3,2%, в том числе алкогольные напитки - на 5,1%, табачные изделия - на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в частности, одежда - на 3,2%, обувь - на 2,4%. Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% произошло в основном за счет подорожания проезда в автодорожном транспорте на 1,1%, топлива и масел - на 0,6%.

В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 20,8%.

Как сообщалось, в 2017 году правительство и Нацбанк Украины прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен до 8-8,1% при ускорении роста до 3% с 1-1,5% в минувшем году.



Индекс цен потребителей в декабре 2016г, %:

декабрь 2016 к ноябрю 2016 декабрь 2016 к декабрю 2015 январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. Индекс потребительских цен 0,9 12,4 13,9 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,6 3,3 9,0 Продукты питания 1,7 3,2 8,5 Хлеб та хлебопродукты 1,3 6,3 11,1 Хлеб 2,1 7,4 9,9 Макаронные изделия 0,6 3,1 7,2 Мясо и мясопродукты 0,8 5,0 7,3 Рыба та рыбопродукты 0,4 2,4 5,1 Молоко 6,4 23,3 19,6 Сыр и мягкий сыр (творог) 4,9 19,0 17,1 Яйца 1,7 -9,6 -1,9 Масло сливочное 5,6 29,6 25,0 Масло подсолнечное 0,2 9,4 11,5 Фрукты -2,3 -6,5 -1,8 Овощи 7,0 -28,6 -6,4 Сахар 1,6 -1,2 17,8 Безалкогольные напитки 0,0 3,4 11,9 Алкогольные напитки, табачные изделия 3,2 22,5 12,6 Одежда и обувь -2,8 5,5 16,1 Одежда -3,2 4,9 15,0 Обувь -2,4 5,8 17,4 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,0 47,2 35,1 Плата за собственное жилье (квартплата) 0,4 11,5 7,9 Содержание и ремонт жилья 0,2 7,6 10,2 Водоснабжение 0,6 42,1 32,4 Канализация 0,4 28,3 22,0 Электроэнергия 0,0 60,0 62,4 Природный газ 0,0 42,0 24,7 Горячая вода, отопление -0,1 88,0 78,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,1 4,2 9,4 Здравоохранение 0,2 7,8 11,7 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,0 6,4 11,0 Амбулаторные услуги 0,9 11,7 13,9 Транспорт 0,7 11,4 6,5 Топливо и масла 0,6 19,5 6,2 Транспортные услуги 1,0 5,0 7,5 Пассажирский железнодорожный транспорт -0,2 2,8 4,1 Пассажирский автодорожный транспорт 1,1 5,2 8,0 Связь 2,8 4,0 3,9 Отдых и культура -0,5 4,5 12,2 Образование 0,1 13,7 16,5 Рестораны та гостиницы 0,8 11,0 13,1 Разные товары и услуги 1,4 5,8 10,3

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат