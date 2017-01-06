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АНАЛИТИКА

Депозитные и кредитные ставки в Украине могут незначительно снизиться в 2017г - банкиры

13:57 06.01.2017 |

Финансы

 

Депозитные и кредитные ставки в 2017 году существенно не изменятся, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В первом полугодии 2017 года наметится тенденция к незначительному снижению кредитных ставок, но в целом они мало изменятся. Это обусловлено, во-первых, избытком ликвидности в банковской системе, во-вторых, ожидаемым наращиванием объемов кредитования", - сказал председатель правления Кристалбанка Леонид Гребинский.

Председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская также полагает, что кредитные ставки в текущем году не претерпят существенных изменений.

"Пока стоимость привлекаемого ресурса - депозитов населения - все еще довольно высока, существенно снизить кредитные ставки банки не смогут. Хотя справедливо отметить и тот факт, что тренд снижения кредитных ставок начал укрепляться в прошлом году пропорционально снижению ставок по вкладам. Так, в среднем за 2016 год ставки по кредитам для бизнеса снизились на 5-6%", - сказала Е. Малинская.

По ее оценке, в 2017 году наиболее востребованными будут оставаться небольшие по объемам и срокам кредитные линии в виде овердрафтов и кредитных карт, а также потребительские кредиты наличными.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов прогнозирует снижение кредитных ставок на 0,5-1 п.п.

"Сейчас ставки на уровне 18-20%. Минимальные на рынке - 17%, максимальные - 22%. Думаю, в дальнейшем они могут снизиться на 1-0,5%", - сказал он.

Главный аналитик Укрсоцбанка Андрей Приходько полагает, что наращивать кредитования банки не смогут из-за существенного объема проблемных кредитов.

"Сейчас банковская система обладает в целом достаточной ликвидностью для возобновления кредитования. Однако существенный рост выдачи кредитов возможен при улучшении качества текущего портфеля. В портфеле банков много проблемных кредитов и их объем не уменьшается в этом году, несмотря на стабилизацию экономики. В такой ситуации банки относятся очень осторожно к выдаче новых займов", - сказал он.

Эксперты прогнозируют, что в 2017 году банки будут увеличивать кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Доля кредитов малого и среднего бизнеса в структуре потребительских кредитов может возрасти в 2017 году на 15-20%. Мои прогнозы основываются на нескольких факторах. В первую очередь, увеличение с 1 января минимальной зарплаты фактически в два раза - до 3,2 тыс. грн. Это повлечет за собой увеличение услуг в этом сегменте и потребность микробизнеса в заемных средствах для пополнения оборотных средств. Во-вторых, мы все еще наблюдаем стагнацию крупного бизнеса, который не в состоянии "переварить" выданные ранее кредиты, поэтому многие банки будут делать ставку в кредитовании именно МСБ", - сказал Л. Гребинский.

Е.Малинская также полагает, что в текущем году банки продолжат интегрироваться в работу с малым и средним бизнесом.

"Банковский сектор в 2016 году более активно начал работать с данным клиентским сегментом, и причин тому несколько. Во-первых, как мы смогли убедиться, малый и средний бизнес более мобильный, он быстрее адаптируется к текущим вызовам, быстрее справляется с кризисными ситуациями и, соответственно, быстрее восстанавливается после потрясений, а также он менее закредитован в отличие от многих крупных компаний. Во-вторых, работа с небольшими компаниями позволит качественнее диверсифицировать кредитные портфели, избегая повторения ошибок прошлых лет", - добавила она.

По оценке банкиров, для восстановления кредитования необходимо усилить защиту прав кредиторов.

"Серьезным аргументом, способным оказать позитивное влияние на рынок кредитования в Украине, будет принятие законопроектов по защите прав кредиторов, политической воли на которые в 2016 году не хватило. В 2016 году Верховная Рада провалила две законодательные инициативы, в том числе и из-за того, что некоторые депутаты являются крупными недобросовестными заемщиками или же их лоббистами. До того, как в Украине не появятся гарантии защиты кредиторов, не будет качественно проведена судебная реформа, говорить о полноценном рынке подъемного кредитования не приходится", - сказала Е. Малинская.

Л.Гребинский придерживается аналогичной точки зрения.

"Существенным фактором, влияющим на темпы кредитования, остается открытый до сих пор вопрос по усилению защиты прав кредиторов. Если государство будет прилагать усилия для восстановления доверия между заемщиками и кредиторами, то кредитный портфель банков будет расти быстрее", - сказал он.

Банкиры полагают, что высокие инфляционные ожидания будут препятствовать существенному снижению депозитных ставок.

"В течение всего 2016 года НБУ снижал учетную ставку. Однако в декабре НБУ оставил ставку на предыдущем уровне 14% для нивелирования инфляционных рисков. Если ПриватБанк снизит ставки по депозитам в текущем году, можно ожидать, что средние ставки по рынку в начале года упадут. Однако, по нашему мнению, достаточно высокие инфляционные ожидания будут препятствовать существенному снижению ставок по депозитам в первой половине 2017 года", - сказал А.Приходько.

При этом он отметил, что в 2016 году основной причиной для снижения ставок по депозитам стало снижение инфляции и стабилизация курса гривни: средняя ставка по долгосрочным депозитам в национальной валюте снизилась за год с 22,3% до 18%.

Начальник отдела депозитов ПУМБа Никита Малясов полагает, что при благоприятной ситуации на рынке доходность депозитов физических лиц может снизиться 1-2 п.п.

"При условии сохранения существующей ситуации на рынке в 2017 году можно прогнозировать дальнейшее снижение средней доходности депозитов физических лиц в гривне еще до "минус" 2% годовых и до "минус" 1% годовых по депозитам в иностранной валюте", - сказал он.

По оценке Н.Малясова, снижение депозитных ставок в 2016 году было обусловлено одновременным влиянием нескольких основополагающих факторов: общей стабилизацией политической и экономической ситуации в стране, уменьшением инфляции и волатильности валютного рынка, возобновлением доверия населения к банковской системе, а также отсутствием весомых альтернатив банковским вкладам для покрытия потребности физических лиц в сохранении сбережений и избыточной ликвидностью банковской системы в связи с очень низкими темпами восстановления кредитования.

Аналогичной точки зрения придерживается и Л.Гребинский.

"Мы ожидаем незначительного снижения существующего уровня ставок, которые сегодня находятся в диапазоне 16-18% годовых по вкладам на год в гривне для населения. Учитывая прогнозируемую инфляцию на 2017 год на уровне 8% и отсутствие каких-либо негативных внешних факторов, экономических или политических потрясений, депозитные ставки на протяжении первого полугодия могут снизиться на 1-2 п.п.", - сказал он.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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