Международные резервы Национального банка в 2016 году увеличились на 17%, или на 2,2 млрд долларов до 15,539 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

При этом в декабре резервы выросли на 1,8%.

Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долларов.

Эти средства правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долларов, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.

В то же время средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.

На эти цели из резервов было потрачено 140,9 млн долларов, в том числе 119,8 млн долларов - на погашение и обслуживание ОВГЗ, номинированных в долларах США.

В течение декабря Национальный банк купил во время аукционов 115 млн долларов, продал - 234,4 млн долларов.

Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком в течение последнего месяца года составила 119,4 млн долларов.

Всего за прошлый год международные резервы выросли на 2,2 млрд долларов, или на 17%.

Одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка.

Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в прошлом году составила 1,6 млрд долларов.

Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 млрд долларов, а также связанного с программой МВФ официального финансирования.

А именно - 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии правительства США.

По результатам 2016 года объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта.

Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка утвердил прогноз роста международных резервов до 23,1 млрд долларов в 2017 году и 27,8 млрд долларов в 2018 году.