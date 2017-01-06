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НБУ рассматривает увеличение лимита по подпадающим под финмониторинг операциям со 150 до 250 тыс. гривен
11:36 05.01.2017 |
Национальный банк рассматривает увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 до 250 тыс. гривен.
Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформированию НБУ Руслан Кравец, передают Українські Новини.
Он напомнил, что под контроль финансового мониторинга подпадают только операции, превышающие 150 тыс. гривен, то есть втрое больше максимальной суммы расчета наличными.
"К 2014 году абсолютно все банковские операции выше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу, то есть банк как агент требовал абсолютно все документы по средствам (их происхождение, целевое использование и т.д.). На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен, и он не уменьшается, а более того, рассматривается инициатива по увеличению этого лимита. Предлагается лимит в 250 тыс. гривен", - отметил Руслан Кравец.
Он добавил, что любые транзакции являются банковской тайной, которая охраняется законом.
Как сообщали Українські Новини, с 4 января предельная сумма расчета наличными для граждан снизилась в 3 раза до 50 тыс. гривен.
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