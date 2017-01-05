Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова о совершении им ряда преступлений.

Как передает "ДС", об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 года направлен в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении Александра Ефремова о совершении им ряда преступлений", - написал Луценко.

По его данным, речь идет об организации захвата здания Луганской облгосадминистрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины); пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, приведшим к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственное измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставление иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Напомним, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.

9 декабря прокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству по подозрению Ефремова в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставление иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

14 декабря один из адвокатов Евгений Солодко сообщил, что Генпрокуратура открыла еще одно производство в отношении Ефремова. По словам Солодко, из "старого" дела выделены материалы о подозрении Ефремова в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 110 (посягательство на территориальную целостность) и 258 (создание террористической организации) с пометкой 3 Уголовного кодекса.

3 января другой адвокат Александр Мельников заявил, что Ефремову предоставили обвинительный акт по уголовному производству относительно посягательства на территориальную целостность Украины.