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Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия - сайт Рады
12:00 03.01.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", сообщается на сайте Верховной Рады.
"3 января 2017 года - возвращен с подписью от президента", - сообщается на сайте парламента.
Как сообщалось, народные депутаты приняли закон "О Высшем совете правосудия" в ночь на 21 декабря 2016 года.
Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.
Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада.
Закон дает Высшему совету правосудия полномочия вносить представления о назначении судьи на должность, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решения о переводе судьи из одного суда в другой, согласовывать количество судей в суде, участвовать в определении расходов Госбюджета на содержание судов, органов правосудия, утверждать по представлению Государственной судебной администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического обеспечения судов.
В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 - съезд адвокатов, 2 - всеукраинская конференция прокуроров, 2 - съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в Совет по должности.
Его членов назначают сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. Закон прописывает порядок избрания членов Высшего совета правосудия, их права и обязанности, порядок увольнения.
Прописана структура и организация деятельности Высшего совета правосудия. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей Совет создает дисциплинарные палаты в состав каждой из них входит, по меньшей мере, четыре члена, значительная часть из них должна быть в прошлом судьями.
29 декабря на странице в Фейсбуке "пресс-центра судебной власти" сообщалось о том, что президент Украины П.Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия.
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|Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия - сайт Рады
Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
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