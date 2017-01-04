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Топливно-энергетический комплекс
Возмещение НДС в Украине выросло в 2016 году на 37,9%
11:37 03.01.2017 |
Возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн (в декабре - 15,9 млрд грн), что на 37,9% больше, чем в 2015 году (68,4 млрд грн) и на 87,8% больше, чем в 2014 году (50,2 млрд грн).
"За 2016 год возмещено НДС 94,3 млрд грн - это на 40% больше, чем в прошлом году. Также на 10 млрд грн уменьшили переплату налога на прибыль в госбюджет", - сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), в ноябре возмещено НДС в сумме 6,1 млрд грн, что меньше относительно предыдущего месяца, так и соответствующего месяца в прошлом году: это обусловило накопление соответствующей задолженности в почти 19 млрд грн.
Бюджетное возмещение НДС (млрд грн)
|янв.-дек.15
|янв.16
|янв.-фев.16
|янв.-март.16
|янв.-апр.16
|янв.-май.16
|янв.-июн.16
|янв.-июл.16
|янв.-авг.16
|янв.- сент.16
|янв.- окт.16
|янв.- нояб.16
|возм. НДС
|68,4
|7,9
|16,0
|22,2
|29,3
|36,0
|36,1
|48,2
|54,4
|63,7
|72,3
|78,4
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