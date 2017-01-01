Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 продолжил снижение второй месяц подряд и составил $165 млн, что в 1,9 раза лучше показателя ноября-2015, сообщил Нацбанк 30 декабря.

"Основным фактором сокращения дефицита стал существенный рост экспорта товаров (в стоимостном измерении на $343 млн), который превысил рост товарного импорта (на $281 млн)", - указал центробанк.

По данным НБУ, экспорт товаров увеличился на 11,3% - до $3,367 млрд, тогда как импорт - на 7,6%, до $3,958 млрд.

Он отметил, что в ноябре, в частности, экспорт масла и семян масличных достиг $700 млн, что составило 21% от общего экспорта товаров и превысило прошлогодний уровень на 36%. Кроме того, нетипично для ноября вырос экспорт услуг, что обусловлено увеличением объема транзита газа в страны Европы. Импорт вырос в основном за счет роста импорта нефтепродуктов, а также увеличился импорт машиностроительной продукции.

НБУ также сообщает, что чистые поступления по финансовому счету в ноябре составили $84 млн ($311 млн - в октябре).

Как отметил НБУ, в ноябре сохранилась тенденция предыдущих месяцев к замедлению темпов сокращения наличной валюты вне банков. Кроме того, происходил чистый отток долгового капитала из реального сектора, преимущественно за счет погашения компаниями торговых кредитов ($344 млн).

Погашение правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, находящихся в собственности нерезидентов, привело к сокращению пассивов государственного сектора на $110 млн, добавил НБУ.

Он также сообщил, что в ноябре приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на $132 млн был равномерно распределен между реальным и банковским секторами. При этом в банковский сектор ПИИ поступали как в денежной форме, так и в форме операций по переоформлению долга в уставной капитал.

В целом в ноябре платежный баланс был сведен с дефицитом $80 млн, тогда как в октябре - с профицитом $91 млн.

НБУ также указывает, что в целом по итогам 11 месяцев 2016 года сальдо текущего счета было отрицательным - $3,1 млрд.

"Однако дефицит текущего счета был компенсирован чистыми привлечениями по финансовому счету объемом приблизительно $4 млрд", - подчеркивает Нацбанк. Как следствие, сальдо сводного платежного баланса за январь-ноябрь 2016 года было положительным и составило около $987 млрд.

