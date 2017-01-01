Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки. Как сообщает Би-Би-си, в четверг президент Обама объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании в США, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

"В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить свежую информацию об этой ситуации", - говорится в заявлении Трампа.

Он добавил, что США нужно двигаться дальше и "заняться более важными делами".

Вечером в четверг действующий президент Барак Обама объявил о выдворении из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в связи с кибератаками со стороны российских хакеров на серверы Демократической партии США во время избирательной кампании.

Москва отрицает эти обвинения и уже пообещала не оставить принятые Соединенными Штатами меры без адекватного ответа.

США также ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний, а американский минфин сообщил о закрытии дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке, которые принадлежат дипмиссиям России.

США также ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний и ведомств, а американский минфин сообщил о закрытии дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке, которые принадлежат дипмиссиям России. По мнению американских властей, эти комплексы использовались в разведывательных целях.

Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, затрагивают, в частности, ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

"Загнанный в угол"

Советник Трампа и бывшая глава его избирательного штаба Келлиэнн Конуэй в беседе с Си-эн-эн заявила, что администрация Обамы, вводя санкции, пытается "загнать в угол" избранного президента и ограничить его свободу действий по отношению к России.

"Все, что мы слышали во время выборов, было "Россия, Россия, Россия", - сказала Конуэй. По ее мнению, это "обвинения и инсинуация". Хакерские атаки вряд ли могли привести к проигрышу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, добавила она.

Накануне объявления нынешней администрации о новых мерах против России Трамп в беседе с журналистами призывал американских политиков "двигаться дальше", а не вводить санкции. Трамп ранее выражал сомнения в выводах американской разведки о том, что за атакой на компьютеры Демократической партии стоят именно российские хакеры.

Раскол среди республиканцев

Тем не менее, многие высокопоставленные республиканцы в конгрессе США поддержали введение санкций.

Спикер палаты представителей Пол Райан, являющий лидером республиканцев в палате представителей, заявил, что санкции были приняты с опозданием. По его словам, "Россия постоянно стремится" к тому, чтобы подорвать интересы США.

Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, чтобы будут добиваться более жестких санкций в отношении России.

По мнению некоторых аналитиков, позиция по отношению к России может привести к расколу среди республиканцев и в самой администрации Трампа после его вступления в должность.