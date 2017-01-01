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Топливно-энергетический комплекс
Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
08:35 29.12.2016 |
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США стоит забыть о претензиях относительно хакерских атак со стороны России во время американской президентской кампании и двигаться дальше, сообщает Би-Би-си.
"Я думаю, что нам надо двигаться дальше. Я думаю, что компьютеры серьезно усложнили нам жизнь", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, нужно ли администрации США вводить новые санкции против России. По сообщениям американских СМИ, в четверг 29 декабря Белый дом может объявить о новых санкциях против Москвы "за вмешательство в выборы".
Избранный президент США проводит рождественские и новогодние праздники в своей резиденции "Мар-а-Лого" во Флориде, где он также собеседует кандидатов на работу в своей администрации.
В ответ на вопрос журналиста о хакерских атаках Дональд Трамп заметил, что в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит".
Трамп ранее выражал сомнения в выводах американской разведки о том, что за атакой на компьютеры Демократической партии США во время избирательной кампании стоят российские хакеры.
По сообщениям СМИ, президент Обама в четверг собирается объявить о новых санкциях против России в ответ на хакерские атаки.
Сам Трамп настаивает на том, что отношения с Россией можно было бы улучшить. На прошлой неделе он заявил, что получил "очень приятное" письмо от российского президента Владимира Путина, в котором тот призывает наладить более тесные связи между двумя странами.
По данным Си-эн-эн, новые санкции Белого дома будут включать в себя дипломатические и другие меры. В том числе могут быть названы имена людей, которые ответственны за информационную кампанию, в рамках которой использовались сведения, полученные благодаря взлому компьютеров Демократической партии.
Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что в администрации Обамы обсуждали экономические санкции, а также ограничения на работу российских дипломатов.
При этом, по данным агентства, американская администрация не хочет эскалации киберконфликта с Россией.
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