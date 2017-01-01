Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Позже пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра – главу ведомства Геннадия Зубко сообщила, что постановлением правительства упрощаются правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

"Отныне владельцам жилья или съемщикам общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", – говорится в сообщении.

Зубко уточнил, что после завершения указанных работ введение объекта в эксплуатацию также не требуется.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Минрегион разработал законопроект, отменяющий необходимость получения разрешения на перепланировку жилья или переоборудование жилого помещения.