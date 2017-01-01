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Топливно-энергетический комплекс
Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн
10:31 28.12.2016 |
Профицит государственного бюджета Украины в ноябре 2016 года составил 14,8 млрд грн благодаря существенному улучшению выполнения доходной части при одновременном сдержанном исполнении расходной, сообщает Государственное казначейство Украины.
Согласно данным Госказначейства, профицит общего фонда госбюджета в ноябре был равен 14,39 млрд грн при дефиците специального фонда 0,37 млрд грн.
В целом за 11 месяцев 2016 года дефицит госбюджета составил 45,54 млрд грн, в том числе по общему фонду - 45,68 млрд грн. При этом приватизация принесла всего 83,6 млн грн.
Госказначейство уточняет, что в ноябре доходы госбюджета составили 79 млрд грн (в октябре - 56,01 млрд грн), в том числе по общему фонду - 74,96 млрд грн (53,33 млрд грн), тогда как расходы, соответственно, - 65,52 млрд грн (52,6 млрд грн) и 61,48 млрд грн (49,91 млрд грн).
В целом за 11 месяцев доходы госбюджета достигли 543,43 млрд грн, или 87,4% годового плана, в том числе по общему фонду - 506,69 млрд грн, или 88,8% годового плана и 98,6% - плана на 11 месяцев.
Расходы госбюджета, по данным Госказначейства, за январь-ноябрь были равны 588,88 млрд грн, или 84,3% годового плана, в том числе по общему фонду - 556,42 млрд грн, или 86,6% годового плана и 94,8% - плана на 11 месяцев.
Госказначейство также указывает, что доходы местных бюджетов за январь-ноябрь 2016 года достигли 322,34 млрд грн, или 94,2% годового плана, в том числе по общему фонду - 301,83 млрд грн, или 94,3% годового плана.
Их расходы за 11 месяцев составили 286,65 млрд грн, или 78,6% годового плана, в том числе по общему фонду - 241,93 млрд грн, или 84,4% годового плана.
В результате профицит местных бюджетов за январь-ноябрь достиг 35,56 млрд грн, в том числе общего фонда - 59,77 млрд грн.
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