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Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минфина Капинуса
16:58 22.12.2016 |
Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Евгения Капинуса государственным секретарем Министерства финансов.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг, передают Українські Новини.
На данный момент Капинус является заместителем министра - руководителем аппарата Минфина.
Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Капинус отказался от должности либо произошел бы форс-мажор.
В то же время второй кандидат, который прошел в финал конкурса (руководитель патронатной службы Минфина Денис Улютин), не набрал достаточного количества балов, чтобы стать резервным кандидатом.
Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.
До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.
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