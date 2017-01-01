Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
14:12 22.12.2016 |
Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Н.Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
В.Арьев подчеркнул, что Н.Савченко была избрана в состав делегации вне квот.
"Внесение изменений в действующее постановление обусловлено изменением обстоятельств, при которых оно было принято, когда новоизбранный народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко на то время незаконно удерживалась на территории Российской Федерации по безосновательным обвинениям и с очевидным нарушением Российской Федерацией международных стандартов защиты прав человека", - сказал глава делегации.
В.Арьев отметил, что включение в Н.Савченко в делегацию обеспечило поддержку последней со стороны ПАСЕ, что в значительной степени способствовало ее освобождению.
Помимо пункта о включении Н.Савченко в состав делегации, постановление, принятое в декабре 2015 года также содержит обращение к международным организациям и парламентским ассамблеям относительно освобождения парламентария.
Как сообщалось, 13 декабря народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко предложил заменить Н.Савченко в украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.
На заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам 21 декабря В.Арьев сообщил, что "у нас есть письмо Надежды Савченко, которая готова перейти (в делегацию - ИФ) Парламентскую ассамблею ОБСЕ, предлагается на это место Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина" - ИФ)". Комитет по иностранным делам выступил за то, чтобы вопрос по выходу Н.Савченко из состава делегации в ПАСЕ был рассмотрен в сессионном зале парламента.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
|Земельная реформа должна быть проведена до 2020г - Гройсман
|Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн
|За раскрутку темы примирения с РФ платят от 500 $ до 1000 $
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров