Принятие государственного бюджета на 2017 год вновь продемонстрировало, что "Батькивщина" действуют синхронно вместе с экс-"регионалами".

Бюджетная ночь этого года завершилась в 04:53, тогда как в прошлом году смету приняли несколько раньше - в 04:04. За главный финансовый закон на следующий год проголосовало 274 народных депутата. При этом единственными политсилами, которые единодушно выступили против госбюджета стали "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

При этом Тимошенко в традиционном для себя стиле, размахивая бумажками, на телекамеры начала рассказывать ужасы о новом бюджете. "Таких бюджетов не было никогда за 25 лет. Это не бюджет. Это набор фраз, которые между собой не пересекаются и они трясли этим бюджетом и они реально голосовали без наличия бюджета. Кто бы что не говорил, я очень хорошо знаю, как дважды премьер-министр, как выглядит бюджет и как он готовится. Это унизительно, и думаю, что здесь тянет на уголовное дело, это куски бумаги, розданные за 5 минут до голосования", - заявила Тимошенко. Как Юлия Владимировна смогла за пять минут осилить все многостраничные "куски бумаги" - совершенно непонятно...

Перед голосованием слово взял заместитель Тимошенко Сергей Соболев, который снова проехался по бюджету. В результате всегда довольно сдержанный Гройсман в заключительном слове перед голосованием за бюджет прошелся по Тимошенко и "оппоблоковцам". "Когда министр экономики бывшего правительства (Соболев, - Ред) выходит на трибуну, а хотела выходить лидер этой фракции, но поняла, что сейчас выйдет на лед и не устоит, и говорит такую чушь, у меня вопрос: как можно быть 3,5 года премьер-министром и не знать, как формируется государственный бюджет? А я вам объясню. Никогда в жизни она не подавала вовремя бюджет, никогда не прошла вторую процедуру второго чтения ... Читайте регламент, учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари. Я это подтверждаю. Я работал при вас и знаю что это такое", - сказал Гройсман.

Голосование за бюджет показало, что Тимошенко уже не скрывает свое сотрудничество с "Оппоблоком". Несколько странно повела себя "Самопомощь". С 26 нардепов пятеро (Данченко, Мирошниченко, Острикова, Диденко, Маркевич) голосовали "за", тогда как все остальные или воздержались, или вообще проголосовали против. Речь идет о двух представителях данной политсилы Егоре Соболеве и Виктории Войцицкой. Похоже, что кое-кто в "Самопомощи" заигрался в оппозицию.

Если в том, что в популизме со стороны Тимошенко особо никто не сомневался, то в партии Садового как всегда хотят быть и умными, и красивыми. Иначе объяснить такую шизофрению во время голосования - достаточно сложно.



