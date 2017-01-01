Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Верховная Рада утвердила закон о либерализации Налогового кодекса (законопроект №5368) во втором чтении и в целом.
Соответствующее решение одобрили в среду ночью 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сообщила, представляя законопроект, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комитет получил 356 предложений на второе чтение, из которых отклонил 261 инициативу.
"Все мы смогли учесть в этом законопроекте относительно либерализации администрирования налогов? - Не все мы учли, есть над чем работать... Все таки большинство норм тут содействуют упрощению налогового администрирования, уменьшению коррупционных вызовов в фискальной сфере, созданию благоприятного налоговой среды ", - сказала она.
Н.Южанина призвала принять законопроект в целом в редакции, предложенной комитетом, не разбалансируя согласованные предложения. По ее предложению, 236 народных депутатов утвердили решение рассматривать законопроекта №5368 по таблице, подготовленной налоговым комитетом ко второму чтению, хотя фракция БЮТ настаивала на возвращении к редакции правительства.
При этом 13 принципиальных правок были первоначально отклонены (12 из них - авторства секретаря налогового комитета Олега Крышина, фракция "Народный фронт"), но позднее парламентарии вернулись к их рассмотрению и поддержали из них 12. Отклоненной осталось лишь одна - о расширении доступа к льготной 2% рентной ставке при добыче углеводородов: она под тем же 43 номером перекочевала из другого законопроекта из "Бюджетного пакета", каким-то образом попав между 270-й и 271-й правками, но повторно была раскритикована и отклонена.
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
"Получили возражение МВФ относительно передачи баз данных потому, что технически это сделать невозможно", - подчеркнула она.
Как сообщалось, законопроект №5368 вместе с законопроектами №5131 о правках в Бюджетный кодекс (об усовершенствовании составления и исполнения бюджетов) и №5132 о правках в Налоговый кодекс (об обеспечении сбалансированности бюджетный поступлений в 2017 году) были базовыми для принятия госбюджета-2017.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
|Земельная реформа должна быть проведена до 2020г - Гройсман
|Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн
|За раскрутку темы примирения с РФ платят от 500 $ до 1000 $
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров