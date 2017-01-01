Верховная Рада утвердила закон о либерализации Налогового кодекса (законопроект №5368) во втором чтении и в целом.

Соответствующее решение одобрили в среду ночью 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщила, представляя законопроект, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комитет получил 356 предложений на второе чтение, из которых отклонил 261 инициативу.

"Все мы смогли учесть в этом законопроекте относительно либерализации администрирования налогов? - Не все мы учли, есть над чем работать... Все таки большинство норм тут содействуют упрощению налогового администрирования, уменьшению коррупционных вызовов в фискальной сфере, созданию благоприятного налоговой среды ", - сказала она.

Н.Южанина призвала принять законопроект в целом в редакции, предложенной комитетом, не разбалансируя согласованные предложения. По ее предложению, 236 народных депутатов утвердили решение рассматривать законопроекта №5368 по таблице, подготовленной налоговым комитетом ко второму чтению, хотя фракция БЮТ настаивала на возвращении к редакции правительства.

При этом 13 принципиальных правок были первоначально отклонены (12 из них - авторства секретаря налогового комитета Олега Крышина, фракция "Народный фронт"), но позднее парламентарии вернулись к их рассмотрению и поддержали из них 12. Отклоненной осталось лишь одна - о расширении доступа к льготной 2% рентной ставке при добыче углеводородов: она под тем же 43 номером перекочевала из другого законопроекта из "Бюджетного пакета", каким-то образом попав между 270-й и 271-й правками, но повторно была раскритикована и отклонена.

Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.

"Получили возражение МВФ относительно передачи баз данных потому, что технически это сделать невозможно", - подчеркнула она.

Как сообщалось, законопроект №5368 вместе с законопроектами №5131 о правках в Бюджетный кодекс (об усовершенствовании составления и исполнения бюджетов) и №5132 о правках в Налоговый кодекс (об обеспечении сбалансированности бюджетный поступлений в 2017 году) были базовыми для принятия госбюджета-2017.

