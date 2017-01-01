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Конкурсная комиссия избрала одесским губернатором Степанова
19:42 20.12.2016 |
Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, передают Українські Новини.
На данный момент Степанов является директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".
Степанов родился 18 августа 1975 года, в 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет, а в 2004 году - Киевский национальный экономический университет.
С 1999 по 2003 год он работал на предприятиях разных сфер экономики.
С 2003 по 2004 год - первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации в Киеве, заместитель Государственной налоговой администрации.
С 2004 по 2008 год - председатель совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".
С 2008 по 2010 год - первый заместитель председателя Одесской обладминистрации (на тот момент Николай Сердюк).
С 2010 по 2011 год - директор ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".
С 2011 года - директор полиграфкомбината "Украина".
Конкурсная комиссия также избрала резервным кандидатом Сергея Мазура, который на протяжении года имеет право быть назначенной одесским губернатором в случае, если Степанов не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо произойдет форс-мажор.
Мазур на данный момент является мэром Балты Одесской области.
В финале конкурса также принимали участие депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олег Ляшко Юрий Чижмарь, президент "Международного центра экономики и права" Александр Ващенко и доцент Одесского регионального института государственного управления Александр Остапенко.
Как сообщали Українські Новини, 44 кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность одесского губернатора, а к конкурсу был допущен 31 претендент.
30 ноября Президент Петр Порошенко объявил конкурс на должность одесского губернатора.
9 ноября Порошенко уволил Михаила Саакашвили с должности председателя Одесской обладминистрации, после того, как тот 7 ноября объявил о своем решении подать в отставку.
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