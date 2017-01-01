Нидерландское правительство одобрило проект закона, необходимого для ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

Накануне лидеры стран Евросоюза заключили договоренность с Нидерландами, которая позволит ратифицировать соглашение с Украиной, пишет Би-Би-си.



По словам Рютте, он уверен в том, что парламент одобрит достигнутый компромисс, но это может случиться не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

Премьер заявил, что соглашение необходимо ратифицировать на фоне действий России, которая, как он считает, угрожает стабильности и национальной безопасности ЕС, а срыв договоренности может стать "самым большим подарком" для президента Владимира Путина.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам прошедшего в апреле референдума более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.

По мнению аналитиков, участники референдума не столько отвергли соглашение с Украиной, сколько выразили протест против навязывания решений европейской бюрократией. Проведение референдума стало возможным после того как евроскептики собрали около 450 тысяч подписей.

Хотя референдум носил лишь рекомендательный характер, сразу после него власти Нидерландов вступили в переговоры с Евросоюзом о том, чтобы учесть его результаты.

В частности, Рютте договорился, что соглашение об ассоциации не будет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС и не может быть использовано как таковое в будущем.