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Лидеры ЕС договорились с Нидерландами о соглашении с Украиной
Лидеры стран Евросоюза достигли договоренности с Нидерландами, которая позволит блоку ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Как отмечает Би-Би-си, на сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала соглашение. По итогам прошедшего в апреле референдума более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.
Однако аналитики заявляли, что, хотя вопрос на референдуме стоял об отношениях с Украиной, на самом деле голосовавшие выражали свое мнение по поводу Евросоюза и его структур. Само проведение голосования стало возможным, после того как евроскептики собрали около 450 тысяч подписей под петицией о проведении референдума.
И хотя референдум носит лишь рекомендательный характер, сразу после него власти Нидерландов вступили в переговоры с Евросоюзом о том, чтобы учесть его результаты.
В частности, Рютте договорился о том, что соглашение об ассоциации не будет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС и не может быть использовано как таковое в будущем.
Теперь премьер-министр Нидерландов должен представить полученные от ЕС гарантии этого, необходимые для ратификации соглашения, на одобрение в парламент страны.
По словам премьера, сегодня необходимо выработать единую позицию ЕС по Украине на фоне угрожающих действий России, однако у него нет уверенности в том, что парламент одобрит решение стран блока.
"Это [договоренность с ЕС] не было просто, это не было приятно, но это необходимо, поскольку это гарантирует, что ЕС может продолжить формировать единый фронт против дестабилизирующей внешней политики России", - сказал Рютте.
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