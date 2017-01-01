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Суд в Амстердаме принял решение о возвращении в Украину "скифского золота" – Минкультуры
12:32 14.12.2016 |
"Официально! Только что окружной административный суд Амстердама принял решение вернуть на территорию Украины экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море", - говорится в сообщении Минкультуры на странице в Фейсбуке.
По информации СМИ, решение суда не означает, что экспонаты сразу вернутся в Украину. Судьи постановили, что золото останется в музее Аллард Пирсон еще на протяжении трех месяцев (срок апелляции).
Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.
В Минкульте РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.
Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".
В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киев наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, в Интерпол наплавлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.
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