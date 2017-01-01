Генеральная прокуратура считает некорректной информацию об инициировании уголовных расследований против главы Национального банка Валерии Гонтаревой и председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українські Новини.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы инициировании Генеральной прокуратурой уголовных производств относительно руководства запорожской областной государственной администрации, Национального банка некорректны по сути и не соответствуют действительности", - написала она.

По ее словам, СМИ ссылаются на рапорт заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Владислава Куценко, должность которого приказом генерального прокурора от 30 августа сокращена и в настоящее время он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении.

Согласно этому, он не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генпрокуратуры по любым вопросам.

Также Сарган отмечает, что рапорты Куценко были поданы во вторник в общем порядке через почту Генпрокуратуры в приемной граждан и будут рассмотрены в общем порядке.

Как сообщали Українські Новини, ранее Куценко сообщил, что как прокурор подал два рапорта для внесения в ЕРДР по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса в отношении Гонтаревой и Брыля.