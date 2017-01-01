Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики за последнее время, отмечает Европейский Союз.

"Украина проводит интенсивные и беспрецедентные реформы в своей экономике и политической системе, а демократические институты еще более оживляются", - говорится в совместном докладе, опубликованном во вторник Европейской внешнеполитической службой и Еврокомиссией, в котором анализируется состояние выполнения Украиной повестки дня ассоциации в период с 1 января 2015 года.

Согласно сообщению дипломатической службы ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в связи с этим докладом отметила значительные прогресс страны на пути осуществления реформ.

"Украина сделала большие шаги в течение последних двух лет в очень трудных условиях, а именно конфликта на востоке страны, незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Сегодняшний отчет полностью признает эту работу со стороны украинских властей", - сказала Ф.Могерини, анализируя доклад.

При этом она подчеркнула, что сейчас крайне важно перейти от принятия соответствующих законов и создания институтов к полному осуществлению этих реформ так, чтобы граждане смогли извлечь выгоду.

"Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза в движении вперед", - сказала верховный представитель.

В свою очередь, еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан отметил результативность усилий Украины в осуществлении реформ.

"Украина сделала важные шаги для решения ключевой, системной проблемы коррупции, которые ограничивают возможности для коррупции в ряде сфер. Эта работа должна быть продолжена и принести реальные изменения в стране. Борьба с коррупцией и создание надежной судебной системы также являются ключом к трансформации бизнес-климата и восстановления процветания. Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в этих усилиях, как политически, так и финансово", - сказал еврокомиссар.

В совместном докладе рассматриваются важные события и реформы, проводимые в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованными между ЕС и Украиной в рамках повестки дня ассоциации. Согласно докладу, Украина реализовала ряд реформ по борьбе с коррупцией и в сфере наведения порядка в банковской системе, а также приступила к реализации амбициозных реформ в энергетическом секторе, укреплении демократии и верховенства права.

В документе также подчеркивается, что в некоторых других сферах, таких как приватизация государственных предприятий, а также в социальном и медицинском секторе, реформы продвинулись более медленно.

В разделе, посвященном экономическому развитию, подчеркиваются преимущества для ЕС и Украины в связи с временным применением углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с января 2016 года.

В докладе также отмечается, что Украина успешно выполнила все контрольные показатели в рамках плана действий по либерализации визового режима, что привело к предложению Еврокомиссии Европейскому совету и Европейскому парламенту в апреле 2016 года отменить визовый режим для граждан Украины.

