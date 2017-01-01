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Топливно-энергетический комплекс
Reuters: ЕС может дать Нидерландам гарантии по поводу Украины
17:34 12.12.2016 |
Брюссель предоставит Нидерландам гарантии в связи с подписанием соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной. Об этом сообщает в понедельник, 12 декабря, Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства проект резолюции саммита Евросоюза, который состоится в середине декабря. В резолюции якобы говорится, что соглашение об ассоциации не предусматривает предоставление Европейским Союзом в целом и его отдельными членами гарантий безопасности или военной поддержки Украине.
Кроме того, украинским гражданам не будет предоставляться право на размещение или прием на работу на территории ЕС, сообщает со ссылкой на документ агентство. Вопрос о финансовой поддержке Украины остается неурегулированным, указывает Reuters.
Осторожные голландцы хотели гарантий
Референдум о ратификации соглашения об ассоциации ЕС-Украина был инициирован в Нидерландах евроскептиками из гражданской инициативы GeenPeil. 61 процент тех, кто пришел на избирательные участки, высказался против ратификации, подержали ее лишь 38 процентов. При этом в референдуме приняли участие немногим более 32 процентов электората.
Хотя референдум носит лишь рекомендательный характер, премьер-министр Бельгии Марк Рютте заявил, что правительство намерено учитывать волю граждан. Он предложил Евросоюзу компромиссный вариант - ратифицировать соглашение, но добавить в нее положение, в котором будет записано, что ЕС не будет предоставлять Киеву гарантий обеспечения безопасности и дополнительного финансирования. В настоящий момент соглашение об ассоциации ратифицировано 27 из 28 стран ЕС и применяется в так называемом предварительном режиме.
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