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Топливно-энергетический комплекс
Яресько увидела признаки PR-кампании против реструктуризации госдолга
17:59 09.12.2016 |
Бывший министр финансов Наталья Яресько увидела признаки негативной PR-кампании против операции по реструктуризации госдолга, которая была проведена в 2015 году.
Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке.
"Я удивлена и расстроена тем, что сегодня вижу признаки негативной PR кампании, ведущейся против соглашения о реструктуризации долга, против наших успешных инвестиционных промоций, против наших успешных действий", - заявила Яресько, очевидно, имея в виду статью "Украинской правды" под названием "Битва за Вашинтон. Лобби Яценюка-Яресько".
Журналисты провели расследование об использовании Украиной услуг лоббистской компании APCO Worldwide во время операции по реструктуризации государственного долга в 2015 году. В статье делается вывод, что Минфин Яресько "в вопросах лоббизма в США больше интересовал пиар и быстрый результат, чем реальные изменения Украины", и что проблему реструктуризованного долга Украины нужно будет решать еще 20 лет.
Яресько подтвердила, что Украина использовала услуги различных советников (Lazard, White & Case, APCO), и подчеркнула, что помощь лоббистов была Украине крайне необходимой.
"Коммуникационная кампания, сопровождавшая переговоры с бондхолдерами, была неотъемлемой и очень важной их частью. Благодаря всесторонней поддержке, которую мы смогли получить от всех международных финансовых СМИ и влиятельных политических лидеров, мы создали условия, при которых владельцы украинского долга были просто вынуждены сесть за стол переговоров и предоставить Украине беспрецедентное списание 20% долга. Без надлежащей коммуникации достичь этого было бы невозможно. Это PR? Возможно, но очень нужный для достижения задачи, которая стояла перед страной, PR", - заявила бывший министр.
Она напомнила, что операция по реструктуризации госдолга Украины получила позитивную оценку со стороны правительства США, органов Евросоюза, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, министерств финансов "большой семерки", всемирно известных экономистов и ключевых международных СМИ.
"Единственной стороной, которая выступила против соглашения, была Российская Федерация", - напомнила Яресько.
Напомним, 27 августа 2015 года премьер Арсений Яценюк сообщил, что частные держатели украинских долговых бумаг согласились списать 20% долга и отсрочить выплаты по долгу на четыре года взамен на повышение процентной ставки с 7,22% до 7,75% и взамен на еще одну ценную бумагу - Value Recovery Instrument (VRI). Эта бумага принесет кредиторам деньги только в случае роста украинской экономики темпами выше 3% после 2019 года. При этом ВВП страны должен быть выше 125,4 млрд долларов США (на конец 2015 года ожидалось всего 84,3 млрд долларов США).
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