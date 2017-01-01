8 декабря глава НБУ заявила, что оснований ждать транша МВФ до Нового года не осталось. "Как мы уже говорили, мы не получим этот транш в этом году. Но мы надеемся, что в начале следующего года мы увидим заседание директоров (МВФ)", - заявила Валерия Гонтарева.

Основными требованиями МВФ, по ее словам, остается принятие государственного бюджета на 2017 год и достижение первыми 40 банками необходимого уровня капитализации. Таким образом, глава НБУ практически подтвердила, что вопрос докапитализации Приватбанка собственником или национализация банка является одним из решающих для продолжения финансирования.

Вместе с тем, по информации Українських Новин, принципиальным для МВФ является и выполнение требования о предоставлении Национальному антикоррупционному бюро Украины более широкие полномочия ("прослушка", доступ к компьютерным системам, защита от "утечки" информации, операции "под прикрытием").

Вечером, 8 декабря, в ходе брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс подтвердил, что именно эти три вопроса и являются первоочередными для предоставления средств. "Могу отметить хороший прогресс. Но все еще стоит вопрос принятия бюджета на 2017 год, вопрос финансовой стабильности и борьбы с коррупцией", - сказал он.

Но кроме этих ключевых вопросов есть еще более 40 условий, которые Украине не выполнила в установленные сроки или выполнение которых вызывает сомнения. Українськи Новини проанализировали выполнение Украиной условий Меморандума о сотрудничестве с МВФ.

*в скобках указан № пункта в Меморандуме