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Топливно-энергетический комплекс
Генсек ОБСЕ заявил о расколе в организации из-за Украины
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер сообщил о расколе среди 57 стран-членов организации. С таким заявлением он выступил в пятницу, 9 декабря, в ходе встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге. Заньер подчеркнул, что раскол вызван в первую очередь разногласиями вокруг конфликта на Украине, но не только этим.
Генсек ОБСЕ рассказал также о препятствиях, с которыми приходится сталкиваться наблюдателям организации на востоке Украины. Сложности возникают по вине обеих конфликтующих сторон, но в большей степени - по вине сепаратистов. В частности, ОБСЕ пришлось отказаться от мониторинга ситуации в регионе с помощью беспилотников, поскольку их сбивали. По крайней мере в одном случае на территории, подконтрольной сепаратистам, была замечена установка противовоздушной обороны, которая была направлена на беспилотник ОБСЕ, пока он не скрылся.
Встреча глав МИД стран-членов ОБСЕ проходит в Гамбурге 8-9 декабря. Во второй половине дня министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frak-Walter Steinmeier) должен представить заключительное заявление по итогам встречи. Как отмечает агентство dpa, странам пока так и не удалось договориться о совместном коммюнике из-за существенных разногласий.
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