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Почему "сливы" Онищенко накроют его самого
09:15 07.12.2016 |
Наконец-то начали обнародовать "разоблачения", обещанные беглым нардепом Александром Онищенко. Первая порция "слива" оказалась пустышкой.
Во-первых, в аудиофайле голоса, похожие на голос Онищенко и Олеся Довгого, договариваются об условиях, при которых Онищенко пойдет на сделку со следствием. Все остальное - фамилии якобы посредников, упоминания в этом контексте "Пети" - это то, что говорит сам Онищенко. То есть то, что он хотел, чтобы услышали. Например, о том, что Довгий - переговорщик от власти, а не коллега Онищенко по депутатской группе "Воля народа", пишет depo.ua.
Ведя эту запись, нардеп намеренно ставит нужные ему акценты, чтобы выглядело правдоподобно. Если такой же формат разговоров сохранен и в других записях, они мало чего стоят. Хотя определенную роль они все же выполнили - шум поднялся, а это значит, что Онищенко дал сигнал власти: он открыт для торга. Если власть его не услышит, он поднимет ставки и обнародует еще что-то.
Стоит бояться следующих порций компромата? Разговор с Довгим откровенно разочаровал. "Разоблачение" Онищенко так рекламировали, что ожидался драйв, есть же какой-то банальный базар. Да еще и плохого качества. Но вокруг информационной жвачки авторства Онищенко будет много разговоров, в частности, уже несколько дней оппозиционеры всех мастей качают тему создания временной следственной комиссии парламента. Она им нужна как площадка для подпитки онищенкових записей, ведь они хорошо понимают, что все эти "сливы" быстро надоедят и без помощи политиков просто уйдут в свисток. Поэтому сейчас в парламенте развернется война за ВСК.
При этом инициаторы такой комиссии стыдливо молчат о том, что НАБУ подозревает самого нардепа-коневода во многомиллионной коррупции, за его информационной активностью стоит Москва, что у этого персонажа такое количество скелетов в шкафу, что хватит на несколько десятков политиков и бизнесменов, что честный человек должен доказывать свою правоту в Украине, а не бросаться компроматом из Лондона, или где он там "схоронился". Схема проста, как двери: "пленки Онищенко" - правда, потому что он враг нашего врага.
Нынешний парламент уже проходил такие истории. Можно вспомнить ВСК, созданную по фактам злоупотреблений в правительстве, открытых экс-руководителем Госфининспекции Николаем Гордиенко. Несмотря на то, что в бывшем Кабмине объясняли: подавляющее большинство этих разоблачений касается предыдущего правительства, а сам Гордиенко не такой уж безсеребреник, Яценюка все равно "назначили" преступником. По такой же схеме оппозиционеры действуют и сейчас. Хотя на самом деле "ангелов" и "демонов" они "назначили" и без следственной комиссии.
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