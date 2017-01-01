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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хъюг Мингарелли: Нельзя сводить отношения между Украиной и ЕС только к безвизовому режиму и ратификации соглашения об Ассоциации

10:08 06.12.2016 |

Политика

 

Отношения ЕС и Украины, несмотря на пафосные декларации, сложно назвать простыми и безоблачными. В очередной раз отсрочено предоставление безвизового режима, а ратификация соглашения об ассоциации Украина-ЕС уже более полугода находится в подвешенном состоянии из-за нидерландского референдума. Нельзя сбрасывать со счетов и политические настроения граждан в самом Евросоюзе, которые могут привести к власти кандидатов с пророссийской риторикой. Все это ставит новые вызовы перед украинским государством и его дипломатами.

Українські Новини пообщались с главой представительства ЕС Хъюго Мингарелли, чтобы узнать настроения ЕС в теперешних непростых условиях и понять какое место он отводит отношениям с Украиной, и ответы на два ключевых вопроса – сроки предоставления безвизового режима и судьба соглашения об Ассоциации.

Принимая во внимание тот факт, что Европейский Парламент намерен рассмотреть вопрос о предоставлении безвизового режима Украине 18 января 2017 года и, учитывая заявления европейских политиков о том, что Украина выполнила все условия, сколько времени понадобится для того, чтобы завершить все процедурные решения по этому вопросу?

Европейский Союз считает, что Украина выполнила план действий по либерализации визового режима, именно поэтому Европейская Комиссия рекомендовала органам, которые принимают законодательные решения в Европейском Союзе, в частности, Европарламенту и Совету ЕС предоставить Украине безвизовый режим. В настоящее время и Европарламент, и Совет ЕС обсуждают вопрос, который не имеет ничего общего с Украиной, а именно горизонтальный вопрос относительно приостановки безвизового режима. И как только Парламент и Совет достигнут согласия относительно этого механизма, Украина сразу же его получит. Мы все надеемся, что это произойдет в следующие несколько недель. Я не могу сказать ничего более точно.

Можно ли говорить о дополнительных препятствиях из-за выборов, которые предстоят Европе в 2017-м году? Могут ли они негативно повлиять на принятие решения о безвизовом режиме?

Сегодня политическое руководство ЕС говорит, что как только будет достигнуто согласие относительно приостановки безвизового режима, Украина сразу его получит.

Идут ли консультации с Нидерландами относительно ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС? Какая позиция правительства этой страны? Какой может быть компромисс?

Институции Европейского Союза в настоящее время ведут переговоры с органами власти Нидерландов. Они пытаются найти решения, которые позволят премьер-министру Нидерландов получить поддержку парламента, сохраняя при этом интерес Украины. Я допускаю, что возможно будет подписан дополнительный протокол к соглашению об ассоциации, но содержание соглашения в любом случае будет сохранено.

В этот протокол будут включены какие-то особые пункты?

Какие-то конкретные пункты, конечно же, будут, но я не могу сказать какие именно, потому что этот вопрос сейчас обсуждается. Руководство Европейского Союза хотело бы уладить его приблизительно до проведения заседания Европейского Совета 15 декабря в Брюсселе. Безусловно, к этому времени уже должен быть достигнут определенный компромисс. Но в настоящее время этого компромисса нет.

Осенью было обнародовано намерение ЕС увеличить квоты на ряд товаров в рамках зоны свободной торговли. Что от этого стоит ожидать Украине, какой от этого будет финансовый эффект? Какой помощи Украина еще может ожидать от Евросоюза?

Во-первых, Европейская Комиссия внесла в сентябре предложение о дополнительных автономных преференциях. И цель такого предложения заключается в том, чтобы улучшить доступ на рынок Европейского Союза для некоторых украинских промышленных и сельскохозяйственных товаров. Сейчас это предложение обсуждается Советом ЕС, т.е. представителями стран-членов ЕС. Кроме того, мы реализовываем макрофинансовую помощь в размере €1,8 млрд. Второй транш в рамках этой макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет предоставлен, как только Верховная Рада примет новый закон об отмене моратория на экспорт необработанной древесины. Мы надеемся, что сможем предоставить этот транш в начале 2017 г. Кроме того, ежегодно у нас работает программа сотрудничества в размере €200 млн. на борьбу с коррупцией, децентрализацию реформирования государственного управления, управление государственными финансами, реформирование энергетического и банковского секторов, развитие малого и среднего бизнеса. Также ежегодно несколько миллионов евро направляются выделяются на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе людям. Также у нас есть программа гуманитарной помощи. В этом году €25 млн направлены на помощь наиболее уязвимым слоям населения на востоке Украины.

Что касается отмены моратория на экспорт древесины, не нанесет ли принятие этого законопроекта существенного ущерба, как украинскому имиджу, так и экологической составляющей?

Конечно, нет. Украина может отменить этот запрет и при этом обеспечить защиту окружающей среды. Целю Европейского Союза, безусловно, не являются такие вещи как вырубка лесов или контрабанда необработанной древесины. К слову, этот запрет противоречит обязательствам, которые взяла на себя Украина в рамках ВТО, и в рамках зоны свободной торговли. Украина может отменить этот запрет, и при этом также ввести мероприятия, которые были бы направлены на защиту окружающей среды.

Существует ряд негативных мнений, что опять Украина идет на уступки, не получая ничего взамен.

Нельзя говорить, что Украина будет идти на какие-то уступки, ничего не получая взамен. Это абсолютно не так. Нельзя сводить отношения между Украиной и ЕС только к паре вопросов как либерализация визового режима и ратификация соглашения об ассоциации. У нас широчайшие взаимоотношения с Украиной, ведется политический диалог, ведется работа по поддержке программы реформ, у нас огромная программа взаимного сотрудничества, которая касается модернизации Украины, принятия современных законов в Украине. ЕС также предоставил Украине миллиарды евро безвозвратной помощи. ЕС расширяет и дает доступ на свои рынки украинским товарам. Поэтому нельзя фокусироваться и сводить эти отношения только к одному-двум вопросам, в которых у нас есть какие-то трудности.

Как Вы оцениваете проведение Украиной антикоррупционных реформ? Можно ли говорить об эффективности созданных на сегодня антикоррупционных органов?

Украинская власть создала все эти новые антикоррупционные органы и это впечатляющий шаг вперед. Теперь необходимо, чтобы уважалась компетенция этих органов, и они получили все необходимые ресурсы: как человеческие, так и необходимое техническое оснащение. Мы постоянно поддерживаем диалог с руководством этих органов – с руководителем НАБУ господином Сытником, с госпожой Корчак из агентства по предотвращению коррупции, с антикоррупционным прокурором Холодницким. И мы пытаемся поспособствовать тому, чтобы эти институты работали свободно и независимо от власти, а также смотрим, каким образом мы могли бы им помочь. Поскольку это новые органы, перед ними стоят большие вызовы. Возьмем агентство по предотвращению коррупции - им необходимо проверить 100 тыс. деклараций. Это огромная задача, и как я могу сказать, смогут ли они сделать это быстро и надлежащим образом? Это огромный объем работы.

Относительно антикоррупционного суда. Ряд заявлений уже звучал о том, что он может быть создан до конца 2017 г. По Вашему мнению, не слишком ли много времени выделено?

Антикоррупционные суды должны быть созданы как можно скорее. Мы постоянно об этом говорим на встречах с украинскими властями, чтобы такие суды были созданы без задержек. Все что могу сказать - это должно быть сделано так скоро, насколько это возможно. Это будет новый инструмент, который будет чрезвычайно важен в борьбе с коррупцией.

Можете ли Вы дать оценку введению системы электронного декларирования? О чем можно говорить, когда мы видим такие огромные суммы наличных средств у украинских чиновников?

Первое, что хочу сказать: мне известно очень мало стран, где бы существовала такая система. И то, что Украина такую систему внедрила - это огромный и впечатляющий шаг, даже если эта система несовершенна. Как и все, мы были шокированы объемами богатства некоторых государственных служащих. И мы надеемся, что те, кто получил это богатство незаконным способом, будут привлечены к ответственности.

Однако, ни один чиновник на сегодняшний день к ответственности привлечен не был.

Насколько я знаю, верификация начинается только сейчас. Основная функция агентства по предотвращению коррупции заключается в том, чтобы провести верификацию. Если возникнут подозрения в том, что имеются случаи коррупции высокого уровня, тогда уже будет соответствующее обращение в НАБУ, и НАБУ будет проводить расследование.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о спецконфискации активов. Насколько он соответствует европейским стандартам. Согласны ли Вы с мнением антикоррупционного парламентского комитета, который видит в нем значительные коррупционные риски.

Я не могу оценить этот закон. Мы знаем о том, что этот законопроект существует, мы его обсуждали с министром юстиции (Павлом) Петренко. Но я не могу ответить, соответствует ли он европейским стандартам. Наши эксперты обсуждают этот вопрос с Минюстом, и мы надеемся, что наши рекомендации и замечания будут учтены.

Следующий вопрос коснется прошедших в США президентских выборов. Насколько избрание Дональда Трампа может повлиять на отношения ЕС и Украины, и на вопрос продления санкций в отношении России.

Не думаю, что избрание нового Президента США может повлиять на отношения Украины и Европейского Союза и на продление санкций Евросоюза против России. Я не вижу взаимосвязи между этими двумя вопросами.

А насколько вероятно продление санкций против России, если не будет значительного прогресса в выполнении "минских договоренностей"?

Позиция Европейского Союза всегда была четкой. Первое, санкции будут сняты только после полного выполнения "минских договоренностей". Второе, 28 стран-членов Европейского Союза занимают единую позицию в отношении продолжения санкций. В следующие несколько недель, до проведения заседания Европейского Совета, этот вопрос будет обсуждаться, но я не могу предвидеть результат этого обсуждения.

Может ли идти речь о каком-либо усилении санкций, учитывая, что никаких значительных результатов по урегулированию вопроса нет?

Все возможно, но как мы можем предугадать решение 28 стран-членов Европейского Союза? Какие-либо спекуляции на эту тему не имеют никакого смысла. До этого времени все 28 стран занимали единую позицию, что санкции необходимо продолжать. Что они решат сейчас - никто не знает.

В этом контексте, победа считающегося пророссийским кандидатом в Президенты Болгарии Румена Раднева может стать препятствием для продления санкций?

Безусловно, если какая-то страна-член Европейского Союза будет выступать против санкций, это будет проблемой. Но я не могу сейчас предугадать, что будет говорить глава государства или правительства на заседании Европейского Совета. Повторюсь, нет никакого смысла спекулировать на эту тему. Некоторые политические лидеры заявляют, что санкции не обязательно являются самым эффективным инструментом, но до этого времени все страны-члены Европейского Союза занимали одну позицию: санкции должны быть продолжены.
По материалам: Українські Новини
 

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27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

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26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

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09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

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06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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