Испытания управляемых ракет средней дальности в Херсонской области успешно завершены в пятницу, 2 декабря, сообщает секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Сегодня утром на юге были проведены военные учения, во время которых произошли испытательные пуски управляемых ракет средней дальности. Ракеты подтвердили свои боевые характеристики и попали точно в цель", - рассказал А.Турчинов в своем заявлении о проведении учений, обнародованном в пятницу.

По его словам, ракетные пуски состоялись в соответствии с утвержденной программой, в точно запланированное время и в точно запланированном месте.

"Также важно подчеркнуть, что на протяжении многих лет российская агентура и продажные руководители Министерства обороны сознательно уничтожали систему противовоздушной обороны Украины. И для нас были очень важны эти испытания, и эти учения. Потому что это очень серьезный шаг к восстановлению противовоздушной защиты нашей страны", - добавил А.Турчинов.

Как сообщалось, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также заявил об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет.

В Генштабе ВСУ анонсировали проведение плановых учений Воздушных сил ВСУ на 1-2 декабря в южной части Украины, в рамках которых были запланированы стрельбы зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Вечером 1 декабря в Минобороны Украины заявили об успешном завершении первого дня проводимых учений, на протяжении которого было успешно осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей.