Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Шустеру никто не дает денег

18:29 01.12.2016 |

Политика

 Юрий Вишневский

Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает вещание с 1 января 2017 г. в связи с финансовыми проблемами. Откуда взялись эти проблемы - тому есть две версии. К счастью, есть и возможность вычислить, какая из них ближе к истине.
Версия Шустера

Первой приведем версию самого телеканала. "Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги. К сожалению, ситуация на медийном рынке нашей страны доведена до абсурда: все телеканалы убыточны, они существуют только за счет владельцев-олигархов. В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной", - говорится в сообщении 3s.tv.

По информации на сайте канала, 50% его принадлежат гражданину Канады Савику Шустеру, 40% - гражданину Украины Павлу Елизарову, 9% - ООО "Всемирная информационная служба", 1% - гражданке Украины Елене Демчук. Канал искал денег у зрителей и у бизнеса. Кое-какие средства поступали, но их было недостаточно. "Нас поддерживали зрители, вступившие в клуб 3s.tv, это больше 20 000 человек со всего мира, - сообщает телеканал. - К сожалению, клубные средства не покрывают деятельность канала (этих ресурсов хватило на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель). Из представителей бизнеса, к которым мы обращались, поддержка поступила только от одного человека. Если в течение ближайших недель кто-то из них все же откликнется, возможно, у нас получится избежать такого финала". То есть, если найдутся меценаты, которые вложат деньги в 3s.tv, то он не закроется.

Версия Коломойского

Теперь будет справедливо привести версию человека, который давал Шустеру деньги, а затем отказал. 1 сентября прошлого года в Женеве, где обычно проводит время Игорь Коломойский, состоялись переговоры с Шустером и Елизаровым о запуске шоу "Шустер live" на телеканале "1+1". Был подписан предварительный договор, и уже 4 сентября в эфир вышла первая программа. В конце октября должен был быть заключен основной договор, но этого не случилось, поскольку уже 18 сентября очередной выпуск "Шустер live" был снят с эфира, а гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко разорвал договоренности с Шустером.

"При заключении контракта шла речь о 100% объективности: в приглашении гостей; работе социологической службы; людей, которые жмут на кнопки, - прокомментировал произошедшее Коломойский. - Но то, что увидели я и специалисты "1+1" в первой программе, шло вразрез с обязательствами, которые взял на себя господин Шустер. Объективности не было ни в чем, обычное мочилово. Ляшко мочил Порошенко, а альтернативную точку зрения в студии никто не представлял. Но позвольте, существуют журналистские стандарты: баланс мнений и т. д. Можно ли устраивать в эфире аутодафе, если нет второй точки зрения? Это было похоже на распятие. Происходившее мы обсудили с Ткаченко, и он, как и ряд других людей, подтвердил мои сомнения".

Коломойский заподозрил, что такой стиль программы объясняется "левыми" деньгами от политиков, приглашаемых в студию. "Нашим требованием была чистоплотность: в программах, которые выходят в эфир, не должны "стричь купоны" и приглашать гостей за деньги. Перед третьей передачей случился такой вопиющий факт!" - заявил бизнесмен. Он опроверг причастность Банковой к снятию программы с эфира, решение было принято руководством канала. "Никаких звонков с Банковой мне не поступало. Наоборот, я позвонил господину Ложкину и спросил: "Ну что, попкорном запаслись уже"? Он: "Да". Я: "А валидолом? Ну, так выбрасывайте и то и другое - передачи не будет".

Почему политики жадничают

Итак, по версии 3s.tv, Шустер финансируется зрителями и меценатами, а по версии Коломойского - еще и приглашаемыми политиками. Чтобы оценить соотношение между всеми этими источниками, приведем мнение волонтера и блогера Алексея Мочанова. Он завсегдатай передач Шустера, однако нет причин подозревать, что он за это платит. Монологи Мочанова - изюминка шоу Шустера, без них передача потеряла бы заметную часть зрительского интереса. Но как раз зрителей Мочанов упрекает в том, что 3s.tv закрывается. Еще 26 ноября он предупредил: "Думаю, 3s.tv скоро закроют. Не власть это сделает. А люди. Зрители Шустера. Которых стабильно по пятницам несколько миллионов, но членов клуба, оплативших хотя бы 100 грн за карточку, - всего несколько тысяч. Остальные привыкли получать контент с продуктом на шару и не хотят слышать даже, что интеллектуальная собственность тоже имеет цену. Это же не колбаса... Странный подход. Ругать журналиста за то, что он берет деньги у олигархов. И не оплачивать труд канала, когда у олигархов никто ничего не берет".

Мочанов подтверждает то, о чем говорит 3s.tv: клубные средства покрывают только доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель. Но все же это немалые деньги. И если, по словам канала, есть 20 тыс. зрителей, финансово поддерживающих проект, то, наверное, они вправе желать, чтобы шоу продолжалось. Ведь они-то за него платят.

Конечно, для этого каналу необходимо перейти на более экономный формат работы. То есть ограничиться интернет-трансляцией, которая обходится гораздо дешевле. Тогда оставшихся денег хватило бы на поддержание самого проекта: зарплату персоналу, затраты на содержание офиса и оборудования. А там, глядишь, и меценаты нашлись бы. Впрочем, интернет-формат перспективен в любом случае.

В этой нише 3s.tv запросто мог бы обойти любых конкурентов на украинском рынке. Хотя многих зрителей канал потерял бы, все же ядро симпатиков сохранил. И оно могло бы быть немалым, если, как утверждает сам канал, все остальное телевидение обслуживает олигархов и только 3s.tv обеспечивает настоящую объективность и свободу слова. По той же причине и политики не отказывались бы от участия в передаче. Наоборот, шоу могло бы стать еще острее, интернет-формат к этому располагает. А значит, не перевелись бы и рекламодатели. Возможно, Шустеру с Елизаровым пришлось бы какое-то время пожить без доходов или даже тратить свои сбережения. Но ведь на то они и собственники.

Однако владельцы 3s.tv, судя по заявлению канала, такой вариант вообще не рассматривают. Журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, говорится в заявлении, "на сегодня уже написали заявления на увольнение".

Похоже, главная причина тут все-таки в жадных политиках. Они готовы платить за участие в передаче, которую смотрят по телевизору несколько миллионов человек. Но они точно еще не привыкли (хотя это только вопрос времени) платить за участие в интернет-шоу.

А эти деньги, судя по всему, имеют критическое значение. Без них проект теряет смысл.
 

ПО РУБРИКАМ

30.12 Курс ев­ро к дол­ла­ру за­мед­лил рост по­сле до­сти­же­ния двух­не­дель­но­го мак­си­му­ма

30.12 НБУ снял огра­ни­че­ние по рас­че­там в 120 дней для экс­пор­те­ров услуг

30.12 НБУ ре­шил лик­ви­ди­ро­вать банк "Траст"

30.12 Нац­банк в де­каб­ре по­тра­тил на под­держ­ку грив­ни по­чти $120 мил­ли­о­нов

30.12 Сбе­ре­же­ния укра­ин­цев в III кв. 2016г уве­ли­чи­лись на 16,5 млрд грн -Гос­стат

30.12 "Киевстар" на­ме­рен в на­ча­ле 2017г вый­ти на ры­нок финан­со­вых услуг

30.12 В НБУ за­яви­ли о ро­сте объ­е­ма част­ных де­неж­ных пе­ре­во­дов в Укра­и­ну в тре­тьем квар­та­ле по­чти на 10%

30.12 Бир­жи АТР за­вер­ши­ли тор­ги в по­след­ний ра­бо­чий день 2016 г в ос­нов­ном ро­стом

30.12 НБУ уве­ли­чил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 25,8 млрд гри­вен до 381,946 млрд гри­вен, бан­ки - на 18,0 млрд гри­вен до 190,3 млрд гри­вен 29 де­каб­ря

30.12 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30 де­каб­ря

30.12 НБУ про­дал 29 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 15 910 млн гри­вен

30.12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там сни­зил­ся до 10,83%, по ва­лют­ным СВОП - до 11,47% 29 де­каб­ря

30.12 29 де­каб­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $51 млн до $162,1 млн

30.12 Зо­ло­то до­ро­жа­ет на ро­сте спро­са на без­опас­ные ак­ти­вы пе­ред Но­вым го­дом

30.12 Ев­ро до­ро­жа­ет к дол­ла­ру на низ­ком объ­е­ме тор­гов пе­ред Но­вым го­дом

• дальше…

30.12 "Нафтогаз" под­пи­сал кре­дит­ное со­гла­ше­ние на €478,3 млн со Все­мир­ным бан­ком

30.12 Де­фи­цит те­ку­ще­го сче­та пла­теж­но­го ба­лан­са Укра­и­ны в но­яб­ре-2016 со­кра­тил­ся до $164 млн

30.12 НБУ снял огра­ни­че­ние по рас­че­там в 120 дней для экс­пор­те­ров услуг

30.12 Нефть сла­бо де­ше­ве­ет при низ­ких объ­е­мах тор­гов, Brent - $56,65 за бар­рель

30.12 Сбе­ре­же­ния укра­ин­цев в III кв. 2016г уве­ли­чи­лись на 16,5 млрд грн -Гос­стат

30.12 В но­яб­ре долг на­се­ле­ния за жил­ко­му­слу­ги уве­ли­чил­ся на 16,7% до 16 млрд гри­вен

30.12 "Нафтогаз" кон­ста­ти­ру­ет сни­же­ние тран­зи­та через ГТС Укра­и­ны по­сле уве­ли­че­ния за­груз­ки OPAL

30.12 Объ­е­мы стро­и­тель­ства в Укра­ине за 11 мес.-2016 вы­рос­ли на 14,1%

30.12 В НБУ за­яви­ли о ро­сте объ­е­ма част­ных де­неж­ных пе­ре­во­дов в Укра­и­ну в тре­тьем квар­та­ле по­чти на 10%

30.12 Про­из­вод­ство сель­хоз­про­дук­ции в Укра­ине по­до­ро­жа­ло по­чти на 14%

• дальше…

30.12 Трамп об­су­дит санк­ции и об­ви­не­ния про­тив Рос­сии с раз­вед­кой США

30.12 США вы­сы­ла­ют рос­сий­ских ди­пло­ма­тов и вво­дят но­вые санк­ции из-за ки­бе­р­атак

29.12 PIMCO про­гно­зи­ру­ет рост гло­баль­но­го ВВП на 2,5-3% в 2017г

29.12 Трамп при­звал США "дви­гать­ся дальше", а не вво­дить санк­ции про­тив Рос­сии

28.12 Тур­ция со­об­щи­ла о сов­мест­ном с Рос­си­ей плане пе­ре­ми­рия в Си­рии

28.12 Со­сто­я­ние бо­га­тей­ших лю­дей ми­ра вы­рос­ло на $237 млрд - Bloomberg

28.12 Трамп рас­хо­дит­ся во мне­ни­ях по клю­че­вым во­про­сам с ря­дом вы­дви­ну­тых им в ка­бинет ми­ни­стров лю­дей

28.12 На­зва­ны го­ро­да с са­мым быст­рым го­до­вым ро­стом цен на жи­лье

28.12 Че­го не хва­та­ет Ки­таю для транс­фор­ма­ции эко­но­ми­ки?

28.12 Экс-пре­зи­ден­ту Ар­ген­ти­ны Кирш­нер предъ­яви­ли но­вые об­ви­не­ния

28.12 На Ку­бе за­пре­ти­ли культ лич­но­сти Фиде­ля Ка­ст­ро

27.12 Ка­зах­стан­ские бан­ки ли­хо­ра­дит

27.12 Бе­ло­рус­сия го­то­вит­ся к вступ­ле­нию в ВТО

26.12 ЦБ Ира­на раз­ре­шил не­ко­то­рым бан­кам ис­поль­зо­вать ры­ноч­ный курс при опе­ра­ци­ях с ва­лю­той

26.12 В США со­зда­ет­ся центр по борь­бе с про­па­ган­дой

• дальше…

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

08.12 Стро­ить жи­лье в Ки­е­ве за по­след­ние 10 лет ста­ло су­ще­ствен­но де­шев­ле – экс­перт

08.12 Укра­и­на по­лу­чи­ла ми­ро­вую пре­мию Open Government Awards 2016 за си­сте­му ProZorro

06.12 Ки­ев пла­ни­ру­ет к 2025г по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну сто­и­мо­стью 31,6 млрд грн

06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

• дальше…

30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

23.12 В Ра­де за­кон­чи­лось по­след­нее в 2016г пле­нар­ное за­се­да­ние, в сле­ду­ю­щий раз нар­де­пы со­бе­рут­ся 17 ян­ва­ря

23.12 Смо­жет ли Ко­ло­мой­ский по­ссо­рить власть

23.12 Ко­ло­мой­ский про­ком­мен­ти­ро­вал на­цио­на­ли­за­цию "ПриватБанка"

22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

• дальше…

30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

27.12 Вла­сти США за­ста­вят VW рас­ши­рить ли­ней­ку элек­тро­ка­ров

26.12 Мо­шен­ни­ки при­ду­ма­ли но­вую схе­му "развода" кли­ен­тов При­ват­бан­ка

26.12 Microsoft при­зна­ла агрес­сив­ной свою по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния до Windows 10

26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

• дальше…

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно