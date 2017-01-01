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Почему Шустеру никто не дает денег
18:29 01.12.2016 |
Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает вещание с 1 января 2017 г. в связи с финансовыми проблемами. Откуда взялись эти проблемы - тому есть две версии. К счастью, есть и возможность вычислить, какая из них ближе к истине.
Версия Шустера
Первой приведем версию самого телеканала. "Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги. К сожалению, ситуация на медийном рынке нашей страны доведена до абсурда: все телеканалы убыточны, они существуют только за счет владельцев-олигархов. В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной", - говорится в сообщении 3s.tv.
По информации на сайте канала, 50% его принадлежат гражданину Канады Савику Шустеру, 40% - гражданину Украины Павлу Елизарову, 9% - ООО "Всемирная информационная служба", 1% - гражданке Украины Елене Демчук. Канал искал денег у зрителей и у бизнеса. Кое-какие средства поступали, но их было недостаточно. "Нас поддерживали зрители, вступившие в клуб 3s.tv, это больше 20 000 человек со всего мира, - сообщает телеканал. - К сожалению, клубные средства не покрывают деятельность канала (этих ресурсов хватило на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель). Из представителей бизнеса, к которым мы обращались, поддержка поступила только от одного человека. Если в течение ближайших недель кто-то из них все же откликнется, возможно, у нас получится избежать такого финала". То есть, если найдутся меценаты, которые вложат деньги в 3s.tv, то он не закроется.
Версия Коломойского
Теперь будет справедливо привести версию человека, который давал Шустеру деньги, а затем отказал. 1 сентября прошлого года в Женеве, где обычно проводит время Игорь Коломойский, состоялись переговоры с Шустером и Елизаровым о запуске шоу "Шустер live" на телеканале "1+1". Был подписан предварительный договор, и уже 4 сентября в эфир вышла первая программа. В конце октября должен был быть заключен основной договор, но этого не случилось, поскольку уже 18 сентября очередной выпуск "Шустер live" был снят с эфира, а гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко разорвал договоренности с Шустером.
"При заключении контракта шла речь о 100% объективности: в приглашении гостей; работе социологической службы; людей, которые жмут на кнопки, - прокомментировал произошедшее Коломойский. - Но то, что увидели я и специалисты "1+1" в первой программе, шло вразрез с обязательствами, которые взял на себя господин Шустер. Объективности не было ни в чем, обычное мочилово. Ляшко мочил Порошенко, а альтернативную точку зрения в студии никто не представлял. Но позвольте, существуют журналистские стандарты: баланс мнений и т. д. Можно ли устраивать в эфире аутодафе, если нет второй точки зрения? Это было похоже на распятие. Происходившее мы обсудили с Ткаченко, и он, как и ряд других людей, подтвердил мои сомнения".
Коломойский заподозрил, что такой стиль программы объясняется "левыми" деньгами от политиков, приглашаемых в студию. "Нашим требованием была чистоплотность: в программах, которые выходят в эфир, не должны "стричь купоны" и приглашать гостей за деньги. Перед третьей передачей случился такой вопиющий факт!" - заявил бизнесмен. Он опроверг причастность Банковой к снятию программы с эфира, решение было принято руководством канала. "Никаких звонков с Банковой мне не поступало. Наоборот, я позвонил господину Ложкину и спросил: "Ну что, попкорном запаслись уже"? Он: "Да". Я: "А валидолом? Ну, так выбрасывайте и то и другое - передачи не будет".
Почему политики жадничают
Итак, по версии 3s.tv, Шустер финансируется зрителями и меценатами, а по версии Коломойского - еще и приглашаемыми политиками. Чтобы оценить соотношение между всеми этими источниками, приведем мнение волонтера и блогера Алексея Мочанова. Он завсегдатай передач Шустера, однако нет причин подозревать, что он за это платит. Монологи Мочанова - изюминка шоу Шустера, без них передача потеряла бы заметную часть зрительского интереса. Но как раз зрителей Мочанов упрекает в том, что 3s.tv закрывается. Еще 26 ноября он предупредил: "Думаю, 3s.tv скоро закроют. Не власть это сделает. А люди. Зрители Шустера. Которых стабильно по пятницам несколько миллионов, но членов клуба, оплативших хотя бы 100 грн за карточку, - всего несколько тысяч. Остальные привыкли получать контент с продуктом на шару и не хотят слышать даже, что интеллектуальная собственность тоже имеет цену. Это же не колбаса... Странный подход. Ругать журналиста за то, что он берет деньги у олигархов. И не оплачивать труд канала, когда у олигархов никто ничего не берет".
Мочанов подтверждает то, о чем говорит 3s.tv: клубные средства покрывают только доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель. Но все же это немалые деньги. И если, по словам канала, есть 20 тыс. зрителей, финансово поддерживающих проект, то, наверное, они вправе желать, чтобы шоу продолжалось. Ведь они-то за него платят.
Конечно, для этого каналу необходимо перейти на более экономный формат работы. То есть ограничиться интернет-трансляцией, которая обходится гораздо дешевле. Тогда оставшихся денег хватило бы на поддержание самого проекта: зарплату персоналу, затраты на содержание офиса и оборудования. А там, глядишь, и меценаты нашлись бы. Впрочем, интернет-формат перспективен в любом случае.
В этой нише 3s.tv запросто мог бы обойти любых конкурентов на украинском рынке. Хотя многих зрителей канал потерял бы, все же ядро симпатиков сохранил. И оно могло бы быть немалым, если, как утверждает сам канал, все остальное телевидение обслуживает олигархов и только 3s.tv обеспечивает настоящую объективность и свободу слова. По той же причине и политики не отказывались бы от участия в передаче. Наоборот, шоу могло бы стать еще острее, интернет-формат к этому располагает. А значит, не перевелись бы и рекламодатели. Возможно, Шустеру с Елизаровым пришлось бы какое-то время пожить без доходов или даже тратить свои сбережения. Но ведь на то они и собственники.
Однако владельцы 3s.tv, судя по заявлению канала, такой вариант вообще не рассматривают. Журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, говорится в заявлении, "на сегодня уже написали заявления на увольнение".
Похоже, главная причина тут все-таки в жадных политиках. Они готовы платить за участие в передаче, которую смотрят по телевизору несколько миллионов человек. Но они точно еще не привыкли (хотя это только вопрос времени) платить за участие в интернет-шоу.
А эти деньги, судя по всему, имеют критическое значение. Без них проект теряет смысл.
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